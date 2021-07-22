世界排名第一英國射擊女將希爾確診 心碎無緣東奧
東京奧運英國隊奪牌希望、世界排名第一的射擊女將希爾確診COVID-19，無緣參賽。她今天說，「沒有文字足以描述我現在的感受」、「我的痛苦大概『心碎』二字差堪比擬」。
希爾（Amber Hill）在Instagram個人網頁寫道，經過5年訓練與準備，昨晚她獲知確診，對此感到極度沮喪，需要時間平復心情；雖然目前無症狀，她仍將依政府發布的指引自我隔離。
英國奧運協會（British Olympic Association）今天證實希爾確診，並表示不會有另一位選手代替她上場。23歲的希爾是在即將飛往東京參加25日的資格賽前得知確診。
希爾是東京奧運英國隊因確診被迫棄權的第3人；其他兩人是上週確診的英國網壇一姐康塔（JohannaKonta）及男子網球好手伊凡斯（Dan Evans）。
部分英國隊選手已抵達日本，他們之中目前尚未有人確診，僅6名選手稍早因有接觸史必須按大會規定自我隔離。
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