烏干達落跑東奧選手 搭機返國
烏干達東奧代表團一名舉重選手從集訓地大阪的飯店失蹤4天後，20日自行現身三重縣警察署（警局），他向警方哭訴想申請難民，但今晚被送回國，從東京成田機場搭機離日。
日本放送協會（NHK）報導，烏干達東京奧運代表團6月19日搭機抵達東京成田機場（千葉縣）後搭車到日本大阪泉佐野市進行集訓，其中一名20歲男性舉重選手Julius Ssekitoleko 從7月16日起不見蹤影，只在下榻飯店留下紙條，寫道「生活太苦不想回國，想留在日本工作」。
這名選手昨天下午自行現身三重縣四日市市內的警察署。今天凌晨在警員陪同下來到駐日烏干達大使館所在地的東京澀谷區的警局，與相關人士等商量今後該如何做，最後決定返國。
日本時間今晚10時（台灣時間今晚9時）左右，他在成田機場搭機返國。
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