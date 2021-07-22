COVID-19衝擊東奧 一天4選手因染疫夢碎

今天有4名東京奧運參賽者因為確診COVID-19奧運夢碎，包括女子定向飛靶射擊項目世界冠軍希爾、捷克桌球選手席魯切克、智利跆拳道選手阿基瑞，以及荷蘭滑板選手賈可布斯。

法新社報導，英國射擊選手希爾（Amber Hill）啟程赴日前驗出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性反應，被迫退賽。她在代表隊的聲明中表示：「經過5年的訓練和準備，我整個人全垮了。」

捷克代表隊表示，桌球選手席魯切克（PavelSirucek）成為捷克代表團在奧運選手村被驗出陽性的第3人。

另外，智利跆拳道選手阿基瑞（Fernanda Aguirre）從烏茲別克訓練營抵達日本時被驗出陽性。她透過社群媒體表示，自己大受打擊、非常傷心。

智利奧會發布聲明說，阿基瑞「沒有症狀且健康狀況良好，但不幸的是，由於日本當局祭出10天隔離措施，她無法參加比賽」。

21歲的阿基瑞曾在2019年泛美運動會（PanAmerican Games）贏得銅牌，但現在她跟教練都已入住隔離設施。

31歲的荷蘭滑板選手賈可布斯（Candy Jacobs）被迫退賽後，也形容自己「心碎了」。

她在社群媒體Instagram上寫道，自己已「盡全力避免這種情況，採取所有預防措施」，「很不幸地今天上午我驗出COVID-19陽性，代表我的奧運之旅就此告終」。

這次奧運是在防疫「泡泡」中舉行，選手每天都得篩檢，還被下令除了比賽、訓練、吃東西、睡覺以外的時間，都須保持社交距離和佩戴口罩。最新確診案例則顯示，選手們仍得步步為營。

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