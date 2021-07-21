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WHO示警：「可怕的不公平」讓全球正處於新一波疫情初期階段

東奧23日開幕式 日本前首相安倍晉三不出席

中央社 / 東京21日專電
前首相安倍晉三將不出席東奧開幕式。圖／美聯社資料照
前首相安倍晉三將不出席東奧開幕式。圖／美聯社資料照

東京奧運23日舉行開幕式，原本預定出席開幕式的前首相安倍晉三考慮到東京因防疫所需被政府發布「緊急事態宣言」，因此將不出席開幕式。

日本放送協會（NHK）報導，為了防止東京COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，日本政府日前對東京發布緊急事態宣言，23日東奧開幕式採閉門方式（不開放給觀眾進場）舉行，出席人數將減至數百人。

日本幾個大的經濟（工商）團體、豐田汽車公司、Panasonic等贊助企業社長陸續表態將不出席開幕式。

身為東京奧運暨帕運組織委員會名譽最高顧問的安倍考慮到此情況，已向相關人士表示，他不出席開幕式。

安倍8年前在首相任內出席國際奧林匹克委員會（IOC）大會演說，爭取由東京主辦奧運。去年3月，考慮到COVID-19疫情，提議東京奧運延後一年舉辦。

安倍去年9月辭去首相一職，去年11月以對奧運的普及與發展有貢獻為由，獲得國際奧會頒贈奧林匹克勳章（Olympic Order）最高等級的金章。

東奧國際戰情 2020東京奧運

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