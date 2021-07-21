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女足／4冠強隊美國爆冷 首戰0比3輸瑞典

中央社 / 東京21日綜合外電報導
美國女子足球隊在東京奧運首戰未開紅盤，大爆冷門以0比3不敵瑞典隊。 圖／法新社
美國女子足球隊在東京奧運首戰未開紅盤，大爆冷門以0比3不敵瑞典隊。 圖／法新社

在奧運4度奪冠並且過去44場比賽未嘗敗戰滋味的美國女子足球隊，今天在東京奧運首戰未開紅盤，大爆冷門以0比3不敵瑞典隊。

法新社報導，兩隊在東京體育場（Tokyo Stadium）對陣，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫禁令，觀眾席空無一人，儘管如此，勇奪2016年里約奧運銀牌的瑞典女足隊仍拚勁十足，布拉克絲坦妮絲（StinaBlackstenius）個人就包辦兩球，赫提格（LinaHurtig）再追加一記，擊敗美國而在G組的分組賽事中拔得頭籌，有個好的開始。

美國女足隊自從2019元月在友誼賽以1比3敗給法國隊以來未嘗敗績，而輸掉東奧首戰後，接下來的分組賽事將分別對戰紐西蘭及澳洲。

2008年北京奧運美國女足也是首戰失利，不過仍一路挺進至最後決賽並摘金。

5年前的里約奧運，美國在8強賽遭遇瑞典，最後兩隊以12碼PK大戰決勝負，美國不敵慘遭淘汰。不過那次失敗的苦果卻成為美國亟欲扳回顏面的動力，而在2019年的女足世界盃第4度奪冠。

東奧國際戰情 2020東京奧運

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