聽新聞
test
0:00 / 0:00
女足／4冠強隊美國爆冷 首戰0比3輸瑞典
在奧運4度奪冠並且過去44場比賽未嘗敗戰滋味的美國女子足球隊，今天在東京奧運首戰未開紅盤，大爆冷門以0比3不敵瑞典隊。
法新社報導，兩隊在東京體育場（Tokyo Stadium）對陣，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫禁令，觀眾席空無一人，儘管如此，勇奪2016年里約奧運銀牌的瑞典女足隊仍拚勁十足，布拉克絲坦妮絲（StinaBlackstenius）個人就包辦兩球，赫提格（LinaHurtig）再追加一記，擊敗美國而在G組的分組賽事中拔得頭籌，有個好的開始。
美國女足隊自從2019元月在友誼賽以1比3敗給法國隊以來未嘗敗績，而輸掉東奧首戰後，接下來的分組賽事將分別對戰紐西蘭及澳洲。
2008年北京奧運美國女足也是首戰失利，不過仍一路挺進至最後決賽並摘金。
5年前的里約奧運，美國在8強賽遭遇瑞典，最後兩隊以12碼PK大戰決勝負，美國不敵慘遭淘汰。不過那次失敗的苦果卻成為美國亟欲扳回顏面的動力，而在2019年的女足世界盃第4度奪冠。
2020東京奧運特別報導
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言