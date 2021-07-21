東奧英美女子足球隊 賽前單膝下跪凸顯種族歧視
東京奧運女子足球項目今天點燃戰火，美國與英國隊全體隊員分別於首場比賽的賽前單膝下跪，以凸顯種族歧視問題。
法新社報導，本屆奧運女足賽英國隊首戰在札幌市與智利隊對決，賽前率先單膝下跪。1小時後，4度稱霸奧運女足的美國隊首戰在東京與瑞典隊廝殺，賽前共22名球員也比照辦理。
國際奧會（IOC）最近放寬於奧運賽事期間表達抗議的若干規定，鬆綁長久以來不准在奧運賽會表達政治抗議的禁令。
如今運動員獲准於賽前單膝下跪以凸顯種族歧視，也可以向媒體闡述並於網路發文表達各自的觀點，或是出席記者會可穿著有抗議口號的服裝。
不過國際奧會表示，比賽期間、慶祝獲勝的的儀式上，以及在奧運選手村仍嚴禁任何政治聲明。
紐西蘭奧委會主席說，紐西蘭女足隊今天在東京出戰澳洲前，也會單膝下跪。
2020東京奧運特別報導
▪ 直擊東京奧運 掌握中華隊最新動態
▪ 跟緊中華隊！ 必收藏東奧賽程與轉播表
▪ 男籃賽程與晉級表 美國隊力拼衛冕
▪ 棒球賽程與晉級表 地主日本全力爭金
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言