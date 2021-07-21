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東奧英美女子足球隊 賽前單膝下跪凸顯種族歧視

中央社 / 東京21日綜合外電報導
4度稱霸奧運女足的美國隊首戰與瑞典隊廝殺，賽前共22名球員單膝下跪。圖／歐新社
4度稱霸奧運女足的美國隊首戰與瑞典隊廝殺，賽前共22名球員單膝下跪。圖／歐新社

東京奧運女子足球項目今天點燃戰火，美國與英國隊全體隊員分別於首場比賽的賽前單膝下跪，以凸顯種族歧視問題。

法新社報導，本屆奧運女足賽英國隊首戰在札幌市與智利隊對決，賽前率先單膝下跪。1小時後，4度稱霸奧運女足的美國隊首戰在東京與瑞典隊廝殺，賽前共22名球員也比照辦理。

國際奧會（IOC）最近放寬於奧運賽事期間表達抗議的若干規定，鬆綁長久以來不准在奧運賽會表達政治抗議的禁令。

如今運動員獲准於賽前單膝下跪以凸顯種族歧視，也可以向媒體闡述並於網路發文表達各自的觀點，或是出席記者會可穿著有抗議口號的服裝。

不過國際奧會表示，比賽期間、慶祝獲勝的的儀式上，以及在奧運選手村仍嚴禁任何政治聲明。

紐西蘭奧委會主席說，紐西蘭女足隊今天在東京出戰澳洲前，也會單膝下跪。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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