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東奧開幕倒數 各國代表團相繼有人確診新冠肺炎

中央社 / 東京21日綜合外電報導
距離7月23日東奧開幕日進入最後倒數階段，來自海外的各國東奧代表團相繼確診感染COVID-19。圖／新華社
距離7月23日東奧開幕日進入最後倒數階段，來自海外的各國東奧代表團相繼確診感染COVID-19。圖／新華社

日本放送協會（NHK）今天報導統整，就在距7月23日東奧開幕日進入最後倒數階段，來自海外的各國東奧代表團相繼確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

●非洲地區

6月因為事前集訓抵達日本的烏干達代表團，其中一人在成田機場入境篩檢確診；之後同團一名選手也在集訓地大阪府泉佐野市確診感染。

南非奧林匹克委員會7月18日宣布，入住選手村的兩名南非男子足球選手及一名負責影像分析的工作人員，合計3人確診感染。

南非橄欖球聯盟7月18日也宣布，一名在日本鹿兒島市進行事前集訓的橄欖球教練確診。

●北美及中美地區

千葉縣印西市政府7月19日宣布，在市內事前集訓的一名美國女子體操代表團選手確診。

美國媒體報導，由於這名18歲選手確診，代表團並未入住選手村，而選擇下榻附近的旅館。

另外，美國媒體報導，一名美國男子沙灘排球代表團選手也確診。

●南美地區

智利奧會透過推特等方式宣布，智利一名欲參加女子57公斤級跆拳道項目的選手，在入境日本篩檢確診。

由於女子57公斤級跆拳道賽事將於7月25日舉行，但這名智利選手必須被隔離10天，所以只能選擇棄權，成為這次東奧退賽選手首例。

●歐洲地區

捷克奧會宣布，一名捷克男子沙灘排球代表團選手，7月18日在選手村接受篩檢時確診陽性，之後又有一名教練也確診感染。

另外，相關人士表示，以色列代表團一名成員及塞爾維亞划船代表團一名選手，7月都在羽田機場檢疫時確診感染。

福岡縣宗像市政府7月14日宣布，在當地事前集訓的7人制女子橄欖球俄羅斯代表團，有一名工作人員確診感染。

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