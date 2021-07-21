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棒球／兩度退休到代表國家 前大聯盟投手：夢想成真

聯合新聞網 / 綜合報導
37歲的前大聯盟強投卡茲默（Scott Kazmir）。 路透社
37歲的前大聯盟強投卡茲默（Scott Kazmir）。 路透社

已年屆37歲的前大聯盟強投卡茲默（Scott Kazmir），在職涯一度歷經5年棒球空窗期，休賽季加入舊金山巨人，然而在被球隊釋出後，卻獲得披上國家代表隊的機會，他透過媒體表示參賽奧運一直是從小的夢想：「如今夢想成真了。」

卡茲默2005年在光芒隊破繭而出，該年也獲得最佳新秀選票，05-08四年內入選兩次明星賽，繳出防禦率3.51以及高達25.1%的三振率，當年聯盟平均僅為17%，並在2007年以239次三振成為聯盟三振王，生涯入選三次明星賽、戰績108勝96敗、防禦率4.01。

然而在2016年季後，他沒有接到任何一支大聯盟球隊的招募電話，期間卡茲默雖未對外宣布，但幾乎進入「半退休」的他未曾想過付出可能，直到前年與前運動家投手葛雷夫曼（Kendall Graveman）傳接球，才發現自己的身體狀態比往年更好，於是重啟大聯盟復出之路。

雖然僅在巨人留下防禦率6.43的成績，隨後也被球隊釋出，但卡茲默也主動聯繫即將參與奧運的美國國家隊，他表示自己有強烈意願為國出征，「我告訴他們，我非常希望藉此機會衝上國家隊戰袍，這是我從小就夢寐以求的事。」

東奧棒球 2020東京奧運

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