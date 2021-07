棒球／兩度退休到代表國家 前大聯盟投手：夢想成真

已年屆37歲的前大聯盟強投卡茲默(Scott Kazmir),在職涯一度歷經5年棒球空窗期,休賽季加入舊金山巨人,然而在被球隊釋出後,卻獲得披上國家代表隊的機會,他透過媒體表示參賽奧運一直是從小的夢想:「如今夢想成真了。」

Anything to get the flow going 😂@scottkazmir19 | #ForGlory🇺🇸 pic.twitter.com/PeyOf0kqmZ