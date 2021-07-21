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女壘／東奧首場賽事無觀眾 福島球場只剩蟬鳴聲
日本東京奧運首場比賽的壘球賽事，今天在福島縣營吾妻球場舉行，這個約可容納1萬4300名觀眾的球場，受到疫情影響採閉門舉行，今天觀眾席上只剩蟬鳴聲。
日本讀賣新聞報導，為了迎接東奧，相關單位投入約13億日圓（約新台幣3.32億元）整修吾妻球場，包括廁所修改為西式、增設無障礙觀賽空間等。
東奧暨帕運組織委員會等參與的東奧5方會談，6月決定可開放場館容納人數50%以內的觀眾數進場，吾妻球場預定進場人數上限為7150人。
雖然受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，絕大多數東奧場館改採閉門賽事，但組織委員會7月8日仍決定吾妻球場可開放觀眾進場，只不過福島縣政府擔憂疫情擴大，7月10日宣布同樣採閉門賽事。
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