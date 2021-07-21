為何不更名為「東奧2021」？美媒揭密：商業考量
原訂於去年夏天舉辦的東京奧運2020，由於全球疫情影響延展至今夏，不少人懷疑為何奧委會不將各大看板上的「東奧2020」改為符合時事的「東奧2021」，《Yahoo Sports》記者透過深入研究表示：「商業考量。」
東京奧運即將在2021年的現在拉開序幕，不過細看會發現，不論是會場看板，運動員標誌、員工制服、選手村視覺等，全部都「照舊」以東奧2020命名，記者Henry Bushnell就撰文報導，文中提到奧會早在去年3月就決定，若延期至隔年，將保留「東京奧運2020」名稱。
奧委會內部人士透露，由於不少物件早已在去年就準備完成，包括火炬、獎牌、周邊商品等，若選擇更名將造成更大成本。也有資深體育行銷專家評論，所有奧會的主要商標都有智慧財產權，而這些種種若選擇更名或修訂，將造成大量且不必要的成本，另外除了主辦方，就連轉播單位、贊助商等都會造成龐大且不必要的支出與麻煩，選擇保留「東京奧運2020」之名反倒是對商業考量最佳的選擇。
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