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東奧開幕預演 藍色衝擊波飛行隊預演畫五環

中央社 / 東京21日專電
日本航空自衛隊的藍色衝擊波飛行表演隊21飛越東京奧運主場地新國立競技場。 美聯社
日本航空自衛隊的藍色衝擊波飛行表演隊21飛越東京奧運主場地新國立競技場。 美聯社

東京奧運23日開幕，日本航空自衛隊將出動飛行表演隊「藍色衝擊波」在東京上空、尤其是東奧主場館國立競技場上方飛航，畫出五彩五環模樣，今天先進行畫白煙預演，吸引許多飛機迷拍攝。

日本自衛隊的飛行表演隊藍色衝擊波日前從駐在地宮城縣東松島飛至東京鄰縣埼玉縣的入間基地，今天出動到東京上空進行預演，描繪出五環（象徵五大洲團結）圖樣。

今天這場預演並未事先告知確切時間，日前媒體僅報導在20日至22日之間會進行採排預演，但時間要等航空自衛隊臨時社群網站上公布，讓許多飛機迷相當揪心。

今天中午過後，12時45分左右，藍色衝擊波從入間基地起飛，飛航在新宿東京都庭（東京都政府辦公大樓）、國立競技場上空，除了前導的一架飛機之外，有5架飛機一起噴出白煙，拖曳的白煙配上藍天白雲，後來瞬間在天空畫出白色的五環。

藍色衝擊波23日東奧開幕當天將在天空噴出藍、黃、黑、綠、紅色彩的奧運五環圖樣。飛航途經包括東京車站、東京鐵塔、東京都廳等地上空，至於飛航表演時間，日本航空自衛隊在將要飛航時才會在推特（Twitter）公布。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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