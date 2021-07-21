東奧防疫吐口水檢測得至少8次 首度發計程車券
東京奧運將開幕，各國代表隊、媒體陸續抵達東京，疫情下的奧運有許多特殊現象，媒體落地後總計需8次唾液檢測、吐口水成難事，前14天不能搭乘大眾運輸，也首度發放計程車券。
原訂2020年舉行的東京奧運因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，延至今年舉行，將於23日正式開幕，各國代表隊、工作團隊與媒體陸續抵達，疫情下的奧運，從台灣（桃園機場）出發到東京成田機場，航程約3個半小時，但想離開機場、真正踏入東京，檢疫等待時間至少要再3小時。
以媒體人員為例，根據大會規定，入境日本前96小時需做2次核酸檢測（PCR），持PCR檢測陰性證明才能入境日本，抵達日本入境前需要唾液檢測，確定陰性才會放行，抵達日本後，連續3天每天需繳回唾液檢測樣本，之後每4天再檢測一次，第14天也須檢測。
前後約20天的奧運賽期，媒體從落地到出境需唾液檢測8次、加上出發前的PCR，等於檢測10次，媒體團直呼「從來不曉得原來吐口水這麼難」，入境的唾液採檢區，還貼上梅子和檸檬的照片，希望幫助入境旅客順利吐出足夠量的口水。
根據規定，媒體入境後14天不能搭乘大眾運輸工具，機場備有接駁巴士，載到媒體轉運站後，由大會指定計程車1人1車載至指定入住飯店；因為防疫規定，大會首度提供媒體1人14張單程定額計程車券，提供交通接駁使用。
大會防疫規定繁瑣，入住同一飯店的同行者必須嚴守1人1車移動模式，但媒體接駁巴士總是塞滿人才開車，毫無防疫距離可言，形成矛盾現象。
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