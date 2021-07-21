快訊

AZ可混打莫德納、BNT或國產疫苗？指揮中心曝審查時程

北市公布4確診足跡 東湖市場豬肉攤商「感染源待釐清」

東奧防疫吐口水檢測得至少8次 首度發計程車券

中央社 / 東京21日電
距日本東京奧運開幕進入倒數階段，為提供安全的賽事環境，東奧推出接駁計程車票券，提供媒體等賽事相關人員往返場館。 中央社
距日本東京奧運開幕進入倒數階段，為提供安全的賽事環境，東奧推出接駁計程車票券，提供媒體等賽事相關人員往返場館。 中央社

東京奧運將開幕，各國代表隊、媒體陸續抵達東京，疫情下的奧運有許多特殊現象，媒體落地後總計需8次唾液檢測、吐口水成難事，前14天不能搭乘大眾運輸，也首度發放計程車券。

原訂2020年舉行的東京奧運因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，延至今年舉行，將於23日正式開幕，各國代表隊、工作團隊與媒體陸續抵達，疫情下的奧運，從台灣（桃園機場）出發到東京成田機場，航程約3個半小時，但想離開機場、真正踏入東京，檢疫等待時間至少要再3小時。

以媒體人員為例，根據大會規定，入境日本前96小時需做2次核酸檢測（PCR），持PCR檢測陰性證明才能入境日本，抵達日本入境前需要唾液檢測，確定陰性才會放行，抵達日本後，連續3天每天需繳回唾液檢測樣本，之後每4天再檢測一次，第14天也須檢測。

距日本東京奧運開幕進入倒數階段，為維護人員健康安全，大會祭出一連串防疫措施。圖為負責東奧交通接駁的防疫計程車。 中央社
距日本東京奧運開幕進入倒數階段，為維護人員健康安全，大會祭出一連串防疫措施。圖為負責東奧交通接駁的防疫計程車。 中央社

前後約20天的奧運賽期，媒體從落地到出境需唾液檢測8次、加上出發前的PCR，等於檢測10次，媒體團直呼「從來不曉得原來吐口水這麼難」，入境的唾液採檢區，還貼上梅子和檸檬的照片，希望幫助入境旅客順利吐出足夠量的口水。

根據規定，媒體入境後14天不能搭乘大眾運輸工具，機場備有接駁巴士，載到媒體轉運站後，由大會指定計程車1人1車載至指定入住飯店；因為防疫規定，大會首度提供媒體1人14張單程定額計程車券，提供交通接駁使用。

大會防疫規定繁瑣，入住同一飯店的同行者必須嚴守1人1車移動模式，但媒體接駁巴士總是塞滿人才開車，毫無防疫距離可言，形成矛盾現象。

東奧萬花筒 2020東京奧運

延伸閱讀

東奧防疫縮規模 開幕式僅將約有15國元首與會

東奧選手搭經濟艙挨轟 盧秀燕這樣回答

前進東奧 udn邀你為選手集氣拚金

牡蠣大軍入侵東奧水上競技場！ 東京花3600萬清出14噸

相關新聞

棒球／冬奧競速滑冰「銀」恨 美國隊內野手想靠金牌彌補

棒球繼2008年北京奧運後再返奧運殿堂，距今已相隔13年，各國多數選手都無奧運參賽，美國隊的24人名單中有一人曾參與過奧...

批東奧選手村房間太小又沒冰箱 俄國教練：有如中世紀

俄羅斯國家代表隊批評東京奧運位於晴海的選手村房間狹小，且房內沒電視沒冰箱、廁所不夠，「宛如中世紀」。東奧組委會則認為選手...

體操／確診案例頻傳怕爆 美國隊遷出選手村、改住飯店

選手村內頻傳確診案例，各國選手怕爆，除了擔心染疫外，也怕因疫情影響出賽爭取獎牌的機會；美國女子體操代表隊已決定遷出選手村...

籃球／麥基替補入選美國男籃 波總：他是最適合的

美國男籃備戰東奧被迫陣前臨時走馬換將，比爾（Bradley Beal）因觸發健康安全協議被迫退賽，而勒夫（Kevin Love）則是舊傷未癒，忍痛選擇退出，籃協也宣佈將由強森（Keldon Johns

美國隊3人確診 各國選手承受「染疫即退賽」壓力

東京奧運除了比拚賽事，防疫也是奪牌必備功夫。美國隊包括女網新星高夫（Coco Gauff），已有3人確診，失去上場機會。...

籃球／熱身勝美國掀討論 奈及利亞名單8人NBA現役

在東京奧運熱身賽期間打出令人眼睛為之一亮的表現，成為首支來自非洲戰勝美國男籃的隊伍，奈及利亞本屆由勇士助教布朗（Mike Brown）督軍，日前也公佈了完整12人名單，其中有高達8人為現役NBA球員。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。