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牡蠣大軍入侵東奧水上競技場！ 東京花3600萬清出14噸

聯合新聞網 / 綜合報導
東京灣台場的海之森水上競技場為2020東奧輕艇和划船的比賽場地。 圖╱美聯社
東京灣台場的海之森水上競技場為2020東奧輕艇和划船的比賽場地。 圖╱美聯社

2020東京奧運舉辦履經波折，除因疫情推後整整一年，並面臨重大防疫挑戰外，近日外媒報導主要賽場之一的「海之森水上競技場」竟遭大量牡蠣入侵，使防範海浪妨礙比賽的消波裝置莫名下沉。為使比賽順利進行，東京都已花費約1.4億日圓（約3600萬台幣），清出重達14噸的牡蠣。

日本為迎接2020東京奧運，於東京灣台場興建海之森水上競技場做為輕艇和划船的比賽場地，不過該場地卻遭到牡蠣大舉入侵。據《東京新聞》報導，2020年8月時有運動員發現場內用於防止海浪影響比賽的消波浮板有下沉的狀況，詢問「沒關係嗎」，經檢查才發現總長約5.6公里的浮板上附著大量牡蠣，有部分設備已完全沉入海中，使浮板喪失消波作用。

BBC》報導指出，為清除這些不速之客，東京都付出大量的時間與勞力，將浮板拖回岸上處理，或由人員潛入水中清除，工程浩大，最後共清出重達14噸的牡蠣，總花費約1.4億。

據了解，此次出現的是日本冬季很受歡迎的「真牡蠣（マガキ）」，雖然依產地不同價格有所異，但估算總價值至少高達數百萬日圓。可惜的是，由於未經衛生安全檢查，因此官方表示不會開放讓民眾享用。由於奧運結束後，該場地每年僅有1.6億日圓的維護預算，但僅防止牡蠣附著就可能需要花費1億日圓，因此後續如何解決仍令相關單位頭痛。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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