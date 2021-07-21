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美國隊3人確診 各國選手承受「染疫即退賽」壓力

中央社 / 洛杉磯20日專電
女子職籃WNBA球星塞繆爾森因確診無法參與奧運。 美聯社
女子職籃WNBA球星塞繆爾森因確診無法參與奧運。 美聯社

美國隊18歲的體操選手厄克因確診被迫退出奧運。 美聯社
美國隊18歲的體操選手厄克因確診被迫退出奧運。 美聯社

東京奧運除了比拚賽事，防疫也是奪牌必備功夫。美國隊包括女網新星高夫（Coco Gauff），已有3人確診，失去上場機會。媒體推估，各國選手確診案例還會更多。

東京奧運23日開幕，全世界1萬1000名運動員正陸續入境日本，但在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情籠罩之下，無論場內的運動員或場外工作人員與隊職員，都承受了額外壓力。

萬人聚集的選手村能否頂住防疫壓力，受到最大關注。美國媒體報導，到19日為止，東京奧運相關人員，包括領有證件的隊職員和工作人員，已有61人確診，其中33人是在地的日方人員，28人來自各國代表團。

南非足球代表隊19日進駐選手村之後，驗出3人確診，包括2名球員和1名隊職員。足球隊員13日飛抵日本時，全都持有陰性檢驗報告。

正當各國代表團陸續會師東京，美國媒體預估，選手確診數增加的情況最近幾天還會發生。

美國代表團當中，17歲女網新星高夫、體操隊的替補選手厄克（Kara Eaker）和女子職籃WNBA球星塞繆爾森（Katie Lou Samuelson）等3人近日都因為染疫，失去了本屆奧運上場比賽的機會。

其中，18歲的體操選手厄克是在已經完整接種疫苗之下，被驗出是突破性的感染者。她是無症狀感染者，與另一名替補選手正在東京隔離，準備在隔離之後返美。

ESPN記者史蒂爾（Michele Steele）分析，正常情況下，選手備戰奧運已承受壓力，如今在疫情下比賽，選手更要面臨因為接觸史或篩檢陽性之後，必要的隔離程序。一旦染疫等同宣告退賽。

此外，少了家人和觀眾，對運動員的心理也是考驗。美國女網天后小威廉絲（Serena Williams）就是因為女兒無法隨行，而放棄了參賽的機會。

為了確保賽事在防疫泡泡下進行，東京奧運嚴格限制各國的隨團人員，只有選手、教練和隊職員能入境，少了家人陪伴，也沒有觀眾的掌聲，選手在賽場上奮鬥更為艱難。

除了備戰賽事壓力、染疫即退賽的焦慮、家人無法隨行、無觀眾在場邊加油，本屆奧運更有一股反對舉辦的聲音，包括日本媒體公開反對、贊助商豐田汽車顧慮傷害形象而撤下電視廣告。

東奧國際戰情 2020東京奧運

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