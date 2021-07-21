東奧開幕前 女壘與女足賽21日率先登場

中央社 / 東京20日專電

東京奧運23日舉行開幕式，但明天就有比賽開打，包括明天上午在福島市舉行的女壘日本對上澳洲的比賽。明天傍晚起在宮城縣、北海道札幌市以及東京，舉行女子足球賽分組預賽。

日本讀賣新聞報導，東奧賽事明天上午9時（台灣時間上午8時）開始在福島縣福島市的福島縣營吾妻球場舉行女壘賽事日本對上澳洲之戰，採取「閉門賽」（不開放觀眾進場）方式。

日本女壘隊的王牌、38歲的上野由岐子今天對媒體說：「感覺比賽真的終於要來了，好不容易能比賽是我現在最大的感受。」上野與隊友今天在吾妻球場練球。

這場女壘開幕賽被視為「復興奧運」（311大地震災後重建奧運）的象徵，要讓世人看到311災區災後重建現況，也要感謝各國及各界在311大地震發生後的支援。

東京奧運暨帕運組織委員會主席橋本聖子今天出席國際奧林匹克委員會（IOC）大會時說：「東奧的源流是希望透過奧運對311災後重建做出貢獻。本屆東奧所有比賽當中的第一場賽事從福島開始發訊，具重大意義。」

東奧日本代表團團長福井烈今天召開記者會說：「懷著身為地主國的榮耀與責任，將遵守行動規範和（防疫）守則，團結一致盡心盡力投入賽事。」

日本代表團總教練尾縣貢表示，東奧在去年決定延期一年之前，立下目標要「奪30面金牌」，現在這目標雖維持不變，但受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，環境起變化，奪30面金牌的目標並非最終目標，在受限情況下會朝目標努力。

對於東京晴海的選手村截至19日，日本選手團成員共1060人當中有236人入住選手村。

日本女足隊明天（21日）晚上將在北海道札幌市的札幌巨蛋舉行的分組預賽對上加拿大之戰，也是採「閉門賽」。

21日女足在日本東北地區的宮城縣宮城體育館舉行比賽，這開放觀眾進場觀賽。一場是下午5時（台灣時間下午4時）開始的中國對上巴西之戰、一場是晚上8時開始的尚比亞對上荷蘭之戰。兩場門票出售情況看，預估有6000名觀眾。

東奧開幕式將於23日晚上8時（台灣時間晚上7時）在東京國立競技場舉行。

東奧萬花筒 東奧焦點選手 2020東京奧運

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