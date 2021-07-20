東奧組織委員會秘書長 未否認奧運喊卡可能性

由於更多運動員的COVID-19篩檢呈陽性，加上主要贊助商放棄參加23日的開幕式，日本東京奧運組織委員會事務總長（秘書長）武藤敏郎，今天未否認最後一刻取消奧運的可能性。

路透社報導，武藤敏郎（Toshiro Muto）在記者會上被問及，這場全球體育盛會是否仍可能取消。他回應稱，將密切關注感染人數，必要時會與其他主辦機構保持聯繫。武藤說，「我們無法預測COVID-19病例數量會如何變化。因此如果病例激增，我們將會持續討論」。

武藤強調，「我們同意，將視疫情狀況，再度召開五方會談。現階段確診病例可能上升或下降，當出現那種狀況時我們就會考慮應該怎麼應對」。

此前，國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）曾說，取消賽事從來都不是一個選項，主辦方已承諾將會主辦「安全且安心」奧運。

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