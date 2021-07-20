奧運格言升級變得「更團結」 反映全球齊心抗疫

中央社 / 東京20日綜合外電報導
東奧開幕在即。 美聯社
東奧開幕在即。 美聯社

為反映全球面對疫情時團結一心，奧運官方格言「更快、更高、更強」今天升級成為「更快、更高、更強、更團結」（Faster, Higher, Stronger, Together）。

國際奧林匹克委員會（IOC）在東京奧運登場前的會議上通過修改格言。23日開幕的東奧因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延期一年，還面臨被取消的險境。

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）在提案無異議通過時表示：「我們在各個地方看到，團隊合作比孤軍奮戰帶來更快、更好的解決方法。」

國際奧會在1894年成立之初通過創辦人古柏坦（Pierre de Coubertin）的建議，以「更快、更高、更強」（Citius、Altius、Fortius）作為奧運格言，並從1894年起維持至今。現在，拉丁文版本將變成Citius, Altius, Fortius - Communiter。

奧運雖有官方格言，但每個主辦城市都會依當屆奧運選擇自己的口號，這次東奧的官方口號為「感動讓我們團結在一起」（United by Emotion）。

東奧萬花筒 東奧焦點選手 2020東京奧運

延伸閱讀

別以為東奧一定辦得成！籌委會：不排除最後一刻取消可能

該負的責任絕不逃避 體育署長：現在最重要是穩定軍心

南韓為奧運國手設3貨櫃供餐 預計製作8500個韓食便當

奧運國手搭經濟艙風波 陳時中：只建議保持社交距離

相關新聞

別以為東奧一定辦得成！籌委會：不排除最後一刻取消可能

東京2020奧運籌備委員會總監武藤敏郎今天表示，不排除在最後一刻取消，即將在周五舉行的這場全球體育盛事的可能性。 在今天奧運籌委會新聞發布會上，武藤敏郎被問及在新冠病例增加的情況下是否仍可能取消

台灣不給商務艙！？美國要選手自己買機票

東京奧運即將於7月23日揭幕，各國代表隊也紛紛啟程前往，包括集結菁英的美國隊（Team USA）。在參賽項目中，備受矚目無非是眾星雲集的籃球，由里拉德（Damian Lillard）、杜蘭特（Kevi

奧運格言升級變得「更團結」 反映全球齊心抗疫

為反映全球面對疫情時團結一心，奧運官方格言「更快、更高、更強」今天升級成為「更快、更高、更強、更團結」（Faster,H...

陸派史上最大代表團赴東奧 能消除歐美敵意螺旋？

台灣此刻正在為參加東京奧運代表團選手搭機問題掀起「經濟艙之亂」，而在對岸，東奧中國代表團總人數達777人，其中運動員431人，總共參加30個大項目裡的225個小項目比賽，只有手球、棒壘球及衝浪3個大項未參賽；號稱是除了北京奧運之外，中國大陸到境外參賽的史上最大奧運代表團。用這麼大的陣仗義氣相挺被稱之為史上最悲情的東京奧運，無疑是對日本這個鄰邦表達了高度的善意。

日本東奧防疫措施 頒獎採自助式戴口罩不合影

日本東京奧運開幕進入倒數階段，由於主辦城市在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情籠罩下，國際奧會公布相關防疫措施...

南韓為奧運國手設3貨櫃供餐 預計製作8500個韓食便當

南韓抵制福島食材，自設供餐中心，地點確定落腳千葉縣浦安市的Henn na Hotel，南韓於停車場設置3個貨櫃，接下來在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。