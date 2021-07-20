奧運格言升級變得「更團結」 反映全球齊心抗疫
為反映全球面對疫情時團結一心，奧運官方格言「更快、更高、更強」今天升級成為「更快、更高、更強、更團結」（Faster, Higher, Stronger, Together）。
國際奧林匹克委員會（IOC）在東京奧運登場前的會議上通過修改格言。23日開幕的東奧因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延期一年，還面臨被取消的險境。
國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）在提案無異議通過時表示：「我們在各個地方看到，團隊合作比孤軍奮戰帶來更快、更好的解決方法。」
國際奧會在1894年成立之初通過創辦人古柏坦（Pierre de Coubertin）的建議，以「更快、更高、更強」（Citius、Altius、Fortius）作為奧運格言，並從1894年起維持至今。現在，拉丁文版本將變成Citius, Altius, Fortius - Communiter。
奧運雖有官方格言，但每個主辦城市都會依當屆奧運選擇自己的口號，這次東奧的官方口號為「感動讓我們團結在一起」（United by Emotion）。
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