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別以為東奧一定辦得成！籌委會：不排除最後一刻取消可能

聯合新聞網 / 綜合報導
武藤敏郎。 新華社
武藤敏郎。 新華社

東京2020奧運籌備委員會總監武藤敏郎今天表示，不排除在最後一刻取消，即將在周五舉行的這場全球體育盛事的可能性。

在今天奧運籌委會新聞發布會上，武藤敏郎被問及在新冠病例增加的情況下是否仍可能取消奧運會？他說將密切關注感染人數，並在必要時與賽事籌備委員進行討論。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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