快訊

鴻海、台積電洽購BNT疫苗18歲以下無法打？食藥署回應了

評／當年的小甜甜如何成為瘋女人？被「陷害」的布蘭妮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

體操／美國女子隊成員驚傳染疫 「黑珍珠」拜爾斯推特報平安

聯合新聞網 / 綜合報導
「黑珍珠」拜爾斯（Simone Biles）。 美聯社
「黑珍珠」拜爾斯（Simone Biles）。 美聯社

美國體操國家代表隊已經成功入境東京奧運會場，並決定下榻選手村，近日卻傳出女子成員中有1名確診案例及1名密切接觸者，這讓粉絲擔心中鏢者會不會是「黑珍珠」拜爾斯（Simone Biles），不過她隨後在推特上報平安，平息這次事件。

據奧會透露，確診的1名美國女子體操選手以及另一名密切接觸者目前已入住隔離飯店，並不會與選手村的成員接觸，另外他們也透露，這2名成員並非女子代表隊的主要成員，而是陣中替補，這也意味著拜爾斯的粉絲們可以鬆口氣。

然而在事件爆發後還是引起不小的關注，畢竟美國網壇小將高芙（Cori Gauff）就因搭機前確診退出本屆奧運，粉絲們擔心若拜爾斯不幸確診，有可能失去挑戰生涯奧運與世界錦標賽的綜合獎牌數紀錄，她還差4面金牌就可打破白俄羅斯Vitaly Scherbo的33面金牌。

東奧焦點選手 2020東京奧運

相關新聞

台灣不給商務艙！？美國要選手自己買機票

東京奧運即將於7月23日揭幕，各國代表隊也紛紛啟程前往，包括集結菁英的美國隊（Team USA）。在參賽項目中，備受矚目無非是眾星雲集的籃球，由里拉德（Damian Lillard）、杜蘭特（Kevi

美國男籃戰力被過份低估 東奧奪冠並其實不難

由NBA球員組成2021東京奧運美國男籃隊，7月19日奧運前熱身賽83：76擊敗西班牙。美國奧運男籃熱身賽四戰2勝2敗，輸奈及利亞、澳洲吞二連敗，再贏阿根廷、西班牙取二連勝。 國際籃總FIBA最

棒球／投手近況差又欠缺經驗 日本奪金最大隱憂

延遲1年的東京奧運終於要在23日正式開幕，眾多比賽項目中，除了台灣選手有參加的賽事之外，最讓台灣及日本球迷關注的，應該就是相隔13年後(延遲1年)重返奧運的棒球了；這次棒球項目共有6個國家參加，分別是

體操／美國女子隊成員驚傳染疫 「黑珍珠」拜爾斯推特報平安

美國體操國家代表隊已經成功入境東京奧運會場，並決定下榻選手村，近日卻傳出女子成員中有1名確診案例及1名密切接觸者，這讓粉絲擔心中鏢者會不會是「黑珍珠」拜爾斯（Simone Biles），不過她隨後在推

專為日本人設計？選手村廁所門被運動員批太矮

東京奧運時隔1年，總算即將在幾天後盛大舉辦，可能因為事態緊急，奧會在部分細節的管控還不到位，日前就有傳出選手村使用的是纸板床的荒謬趣聞，最近又傳出他們的廁所門實在太矮，幾位俄羅斯排球國家隊的選手還得彎

在日逃跑的烏干達奧運選手 於三重縣尋獲

烏干達舉重選手塞奇特列科（Julius Setitreco）隨團抵達日本後，16日自下榻的大阪泉佐野市飯店離開後行蹤不明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。