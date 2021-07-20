體操／美國女子隊成員驚傳染疫 「黑珍珠」拜爾斯推特報平安

美國體操國家代表隊已經成功入境東京奧運會場，並決定下榻選手村，近日卻傳出女子成員中有1名確診案例及1名密切接觸者，這讓粉絲擔心中鏢者會不會是「黑珍珠」拜爾斯（Simone Biles），不過她隨後在推特上報平安，平息這次事件。

據奧會透露，確診的1名美國女子體操選手以及另一名密切接觸者目前已入住隔離飯店，並不會與選手村的成員接觸，另外他們也透露，這2名成員並非女子代表隊的主要成員，而是陣中替補，這也意味著拜爾斯的粉絲們可以鬆口氣。

然而在事件爆發後還是引起不小的關注，畢竟美國網壇小將高芙（Cori Gauff）就因搭機前確診退出本屆奧運，粉絲們擔心若拜爾斯不幸確診，有可能失去挑戰生涯奧運與世界錦標賽的綜合獎牌數紀錄，她還差4面金牌就可打破白俄羅斯Vitaly Scherbo的33面金牌。

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