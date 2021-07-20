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專為日本人設計？選手村廁所門被運動員批太矮
東京奧運時隔1年，總算即將在幾天後盛大舉辦，可能因為事態緊急，奧會在部分細節的管控還不到位，日前就有傳出選手村使用的是纸板床的荒謬趣聞，最近又傳出他們的廁所門實在太矮，幾位俄羅斯排球國家隊的選手還得彎著腰進門。
俄羅斯男子排球隊沃爾維切（Artem Volvich）就上傳了一張彎著脖子進入廁所的照片，另一位隊友庫爾卡耶夫（Ilyas Kurkaev）還算比較幸運，身高「只有」198公分的他離天花板還有一段距離，不過也是踮腳即可頂天立地的程度，讓不少網友譏笑這選手村是為了矮小的日本人所設計的。
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