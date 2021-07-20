網球／登運動畫刊泳裝封面爆論戰 大坂直美與記者隔空交火
日本網球女將大坂直美今年因「不擅面對媒體」為由推辭法網記者會，後被罰款後自曝其長期患有憂鬱症逕行退賽，然而知名媒體《運動畫刊》卻在近日刊登以她身著泳裝為主視覺的封面，引來外界論戰。
First Haitian and Japanese woman on the cover 🇭🇹🇯🇵❤️ pic.twitter.com/SLcKNSrSkH— NaomiOsaka大坂なおみ (@naomiosaka) July 19, 2021
前世界球后大坂直美日前以「身心健康」為疑慮推辭了法國網球公開賽的記者會，隨後也自行宣布退賽，他自稱長期患有憂鬱症，之後也放棄了溫布頓網球公開賽的參賽權，目前正備戰即將在母國展開的東京奧運，並向外界宣告她有可能再次接受媒體參訪。
Since saying she’s too introverted to talk to the media after tennis matches, Naomi Osaka has launched a reality show, a Barbie, and now is on the cover of the SI swimsuit issue. https://t.co/7V2x1ofGJy— Clay Travis (@ClayTravis) July 19, 2021
然而在近日，Netflix釋出了有關大坂直美的實境秀，內容包括她網球生涯的起步以及人生故事，還推出了自己的芭比娃娃，甚至穿著泳裝登上了《運動畫刊》的封面，這讓外界質疑她對鎂光燈的恐懼是否為真。
前脫口秀主持人梅根凱利（Megyn Kelly）就於個人推特上批評，「別忘記大坂直美這段期間還曾登上《Vogue》封面和時代雜誌！」這讓大坂本人跳出來回應：「虧你還是名記者，如果你懂得查證，你會發現那都是去年拍攝的照片，結果你的第一個反應是上社群網站抨擊，做得好，梅根。」不過她隨後將這條推特刪除。
梅根凱利隨後仍繼續追擊，表示：「可憐的大坂直美，她在推特封鎖了我，表面上說自己有憂鬱症，卻公開拍了不少雜誌封面，承認吧！你只是不喜歡媒體問你無法控制的問題。」
Let’s not forget the cover of (& interview in) Vogue Japan and Time Mag! https://t.co/PAAUEwAVi0— Megyn Kelly (@megynkelly) July 19, 2021
Poor @naomiosaka blocked me while taking a shot at me (guess she’s only tough on the courts). She is apparently arguing that she shot her many covers b/4 publicly claiming she was too socially anxious to deal w/press. Truth is she just doesn’t like Qs she can’t control. Admit it. pic.twitter.com/izyRzOrUVm— Megyn Kelly (@megynkelly) July 19, 2021
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