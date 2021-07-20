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東奧選手村爆確診案例 公衛專家：防疫泡泡破了

中央社 / 東京20日綜合外電報導
東京奧運選手村。 美聯社
東京奧運選手村。 美聯社

一名著名公共衛生專家今天表示，所謂用來控制東京奧運選手村內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）傳染的防疫泡泡已經「破了」，這使普羅大眾有被傳染的風險。

奧運官方18日表示，在位於東京、預計會有1萬1000名選手入住的選手村中，發現第一個運動員染上COVID-19的案例。而自7月2日至今，2020東京奧運組委會已經證實在運動員、官員、記者中，發現58個COVID-19篩檢呈陽性反應的案例。

倫敦國王學院（King's College London）人口健康研究所（Institute for Population Health）前所長澀谷健司（Kenji Shibuya）說：「很明顯的，這個泡泡體系有點裂了。」

「當然，我最擔心的是在選手村裡或一些住宿地點，以及在與當地民眾互動時，發生群聚感染。」

他補充，入境時篩檢不足，加上無法控制人們的行動，這意味著奧運可能會加劇Delta變異株的傳染。

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（ThomasBach）上週表示，因為有篩檢和隔離規則，讓參與奧運的人（把病毒）傳染給日本居民的風險「是0」。

澀谷健司對此表示，這樣的說法只會使人感到疑惑、憤怒，因為實際情況「完全相反」。

今年4月，澀谷健司與其他人在「英國醫學期刊」（British Medical Journal, BMJ）上共同發表了一篇評論，內容提到，因日本無法有效控制COVID-19病例，應該要「重新考量」（辦不辦）奧運。

東京17日的COVID-19新增病例達1410例，是近6個月來的新高，而如今距奧運開幕只剩下3天。

公共衛生專家已經提出警告，因為季節因素、移動的增加、Delta變異株的蔓延，下個月前東京的單日新增染疫人數可能會突破2000大關，這種程度可能會使該市的醫療體系瀕臨崩潰。

根據路透社，日本只有33%的民眾施打至少一劑COVID-19疫苗，在富裕國家中排倒數。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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