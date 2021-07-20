東奧增1選手確診 為捷克已公布沙灘排球選手
日本東京奧運暨帕運委員會今天稍早宣布選手村新增1名外國選手確診，原是捷克奧林匹克委會（COV）19日就已公布確診的沙灘排球選手裴魯西奇（Ondrej Perusic）。
日本放送協會（NHK）報導，加上日前南非足球代表隊兩名選手確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），東奧選手村已累計3名選手確診。
組委會今天宣布新增9名東奧相關人士確診，除上上述的1名捷克選手，還有1名從外國赴日的奧運相關人士、6名住在日本的委託業者，以及1名岩手縣的大會志工。
另外，組委會昨天宣布南非足球代表隊21名成員被匡列為密切接觸者，今天修正為18人。
組委會表示，經過保健所的調查，修正密切接觸者的人數；密切接觸者幾乎都是選手，18日與19日的核酸檢驗（PCR）全員皆為陰性。
組委會說，目前正在與國際運動組織討論，南非足球隊的選手是否能參加22日與日本隊的比賽。
東京奧運相關人士增9確診 含1名選手村外國選手
日本共同社報導，東京奧運暨帕運組織委員會今天表示，東奧相關人士新增9例確診，包含1名已入住選手村的外國選手。
朝日電視台報導，組委會並未公布這名選手的國籍與參賽項目。
組委會公布與東奧相關的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，累計達71例。
另外，組委會昨天公布南非足球代表隊匡列21名密切接觸者，今天則降為18例，但未說明原因。
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