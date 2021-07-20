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連經濟艙都沒有？ 斐濟東奧隊伍搭貨機「冷凍漁獲」作伴

聯合新聞網 / 綜合報導
東奧開幕在即，各國好手紛紛從各地前往會場。然斐濟當地疫情急遽升溫，商業航班全數取消，斐濟東奧代表隊的選手只能乘坐貨機，與一箱箱「冷凍漁獲」一同抵達東京。 歐新社
東奧開幕在即，各國好手紛紛從各地前往會場。然斐濟當地疫情急遽升溫，商業航班全數取消，斐濟東奧代表隊的選手只能乘坐貨機，與一箱箱「冷凍漁獲」一同抵達東京。 歐新社

全球矚目的東京奧運即將到來，昨（19）日中華代表團包機前往東京，卻爆出全部國手都搭乘經濟艙，與政府承諾「選手搭商務艙」明顯跳票，引發譁然。而對於部分他國的選手與教練來說，疫情肆虐下安全抵達會場是一大難題，斐濟的選手就因商業航班全數取消只好乘坐貨機，與大量「冷凍漁獲」為伴。

根據紐約時報（New York Times）日前報導，因為斐濟當地疫情急遽升溫，商業客運航班目前全面暫停，多數東奧代表隊的選手與官員只能搭乘貨運航班，與一箱箱的「冷凍漁獲」一同抵達日本，受影響的選手包括於2016年里約奧運為斐濟摘下首面金牌的橄欖球隊伍。

斐濟體育協會和國家奧林匹克委員會主席馬爾（Lorraine Mar）表示為運動員安排安抵會場的交通方式是一項「艱鉅的任務」，而且團隊目前仍沒有回程航班的規畫。國際奧林匹克委員會 （International Olympic Committee）要求選手需於最後一場比賽結束後48小時內離開選手村，但馬爾指出礙於疫情，部分選手可能無法即時搭乘到合適的班機。

斐濟之外，巴布亞紐幾內亞、薩摩亞、斯里蘭卡與牙買加等國家的選手也受到疫情影響，必須繞遠路才能安抵東奧會場。

斐濟位置。 圖／聯合報
斐濟位置。 圖／聯合報

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