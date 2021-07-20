東奧選手村的「紙床架」尿床會垮？美長跑選手決定睡地板

一波三折的東奧本周即將正式登場，位在選手村的床架成為話題。主辦單位證實為防運動員發生「人與人的連結」，以紙板搭建而成的單人床架僅限一人躺下，被質疑可能會有不堅固的問題。一名愛爾蘭體操選手在推特證實，在床上連跳14下還不會塌陷，為好奇的民眾釋疑。

Athletes staying at Tokyo’s Olympic Village have been posting images of their ‘cardboard’ beds online. Some speculated that the beds are meant to deter athletes from having sex amid COVID-19, but Irish gymnast Rhys McClenaghan posted a video jumping on his bed to prove otherwise. pic.twitter.com/qHaLdCndv0 — NowThis (@nowthisnews) July 19, 2021

東奧即將開跑，不少選手已抵達選手村正式進駐，不少人對這次東奧主辦單位準備的單人床感到好奇。一名美國長跑選手切里莫（Paul Chelimo）在推特質疑，既然是紙做的，那尿床的話會塌嗎？「如果是在決賽的前一天發生這種事也太糟了」，讓他決定要開始練習睡地板，以防憾事發生。奧林匹克委員會則回應，用厚紙板搭建而成的床架非常牢固。

但另一名愛爾蘭體操選手麥克萊納根（Rhys McClenaghan），則在推特PO出自己實測的影片為大家釋疑，影片中的他大膽站上紙板床，然後在14秒內連續大力跳了好幾次，但結果床依然沒垮，讓他忍不住PO文：「這是個大好消息！」奧委會並轉貼了他的影片，請選手放心入睡。