不雅言論風波：文在寅決定不出席奧運開幕式

（德國之聲中文網） 文在寅辦公室周一（7月19日）表示，日韓兩國政府官員就歷史長期爭端和兩國關系 "面向未來 "的發展進行了會談，但沒有找到足夠的共識來支持雙方領導人的峰會。

雙方一直就文在寅訪問東京出席奧運會開幕式，並在訪問期間與日本首相菅義偉就修復近年來因歷史、貿易和軍事合作糾紛而遇冷的雙邊關系進行會談的可能性進行磋商。

目前不清楚雙方之前的談判取得了何種進展。首爾方面表示，他們的會談因 "最後一刻的障礙 "而受到損害。

上周六，韓國外交部召見了日本駐韓大使相星孝一，抗議另一位日本高級外交官的涉韓言論。據一家當地廣播公司稱，該外交官對記者談到文在寅希望利用奧運會來改善兩國關系時，使用粗鄙語言加以嘲笑。

據韓國電視台JTBC報道，日本駐韓大使館總括公使相馬弘尚與韓國記者座談並共進午餐時說，如果文在寅認為他將在東京奧運會期間與日本首相舉行峰會，那就是 "自慰"。他說菅義偉的工作不僅僅是韓日關系。

當被問及這一事件是否影響了文在寅不去參加東京奧運會的決定時，一名韓國總統辦公室高級官員承認，在JTBC的報道之後，青瓦台的 "內部氣氛""轉向了懷疑"。這位官員匿名對記者做了簡短的事件背景介紹，沒有提供與日本方面討論文在寅訪日安排的細節。

日本內閣官房長官加藤勝信在一次簡報會上說，相馬弘尚的言論 "極為不妥"，但他說，尚未決定是否解除他目前的職務。

參加東京奧運會的韓國政府代表團將由文化、體育和觀光部長黃熙（Hwang Hee）帶隊。

"東京奧運會是全世界人民的和平節日，我們希望日本安全、成功地舉辦本屆奧運會。"韓國總統府發言人朴壽鉉（Park Soo Hyun）在電視上宣讀一份聲明說，"我們也希望我們的運動員，在艱難困苦的條件下，充分展示他們的技能，並健康地返回家鄉。"

自從美國總統拜登上任以來，日韓兩國開始努力改善關系。拜登呼籲在面對朝鮮核威脅和中國帶來的挑戰時加強美日韓三方合作，但進展緩慢。隨著東京奧運會的臨近，日韓兩國之間的摩擦仍在繼續。

首爾梨花女子大學的國際研究教授伊斯利（Leif-Eric Easley）說，韓國和日本已經在表達改善關系的意願方面錯失良機。 "文在寅政府在解決外交上遇到的法律和歷史挑戰方面，沒有取得足夠的國內進展。同時，菅義偉政府管理不善，對韓國的要求重視程度不夠，甚至到了失禮的地步。"伊斯利說，"拜登政府官員無疑是失望的，而朝鮮和中國的領導人則會對美國盟友的不團結感到高興。"

同樣在星期六，韓國奧委會撤下了掛在東京的奧運會運動員村的提及16世紀韓國海軍將領擊退入侵的日本艦隊的標語，因為國際奧委會裁定這些標語具有挑釁性。

在同意取下這些橫幅的同時，韓國人說他們得到了國際奧委會的承諾，即禁止在體育場和其他奧運場館展示日本的 "旭日 "旗。這面旗幟描繪的是一個有16道光芒向外延伸的紅色太陽，韓國和亞洲其他地區的許多人對它感到不滿，認為這是日本侵略歷史的象征。

（美聯社）

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