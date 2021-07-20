棒球／投手近況差又欠缺經驗 日本奪金最大隱憂

延遲1年的東京奧運終於要在23日正式開幕，眾多比賽項目中，除了台灣選手有參加的賽事之外，最讓台灣及日本球迷關注的，應該就是相隔13年後(延遲1年)重返奧運的棒球了；這次棒球項目共有6個國家參加，分別是墨西哥、多明尼加、南韓、美國、以色列及日本，其中日本因為有地主優勢，加上在上一個國際一級賽事，也就是2019年世界12強棒球賽中奪下金牌的氣勢，使得日本成為本屆奧運奪金的最大熱門，首場棒球賽事將在28日於福島縣營吾妻球場開幕，由日本對上多明尼加，之後再移到橫濱球場進行接下來的全部賽程。

即使日本被視為本屆奧運奪金大熱門，但仍有許多變數，從6月中公布國家隊名單後引起的一些討論，之後的幾次成員辭退遞補，以及部分國手們令人擔心的近況，都是日本奪金路上的隱憂。

日本今年在主場迎戰各國強敵，稻葉篤紀是否能帶領日本隊拿到尚未奪下的奧運金牌呢？ 擷圖自Samurai Japan官方網站

投手部分是這次日本國家隊較大的問題所在，從首次公布的名單中可以看出先發輪值會由田中將大、菅野智之、山本由伸、森下暢仁及大野雄大5人擔任，12強表現不錯的菅野，在6月初重回一軍的比賽中投不滿3局就被KO下場，隔天又被下放二軍調整，最終決定退出國家隊，監督稻葉篤紀後來決定由軟銀的千賀滉大遞補，但千賀在6日傷癒復出的第一場比賽，也跟菅野一樣投不滿3局，更慘的是他被打出9支安打，丟掉10分自責分，是生涯最慘烈一役，雖然13日在二軍的先發似乎恢復水準，近況總是令人擔心，尤其是國際賽遇到的對手都不好惹。

另外，大野的表現不若前兩季穩定，最近的一場先發也只投了4局丟掉4分，近3個月的投球內容也不算理想；今年回歸日職的田中，雖仍有一定的壓制力，但日前因為注射疫苗引起副作用而連續兩場明星賽都無法上場，離日本隊首戰不到10天，會不會影響還有待觀察；而森下雖然在高中、大學時期都有過多次國家隊經驗，但首次進入國家隊就是挑戰各國菁英好手的奧運最高殿堂，能否頂得住壓力是一大考驗；整個先發輪值中最穩定的就是山本了，他在12強賽中首次入選國家隊，當時以中繼為主出賽5場，也因為有了上次大賽的經驗，讓他這次在先發及中繼兩方面都有可以發揮的空間，有可能在前段賽程先發後，再調往牛棚支援。

青柳晃洋及遞補入選的伊藤大海，也與山本一樣有多功能性。青柳近3季的成績穩定，今年先發出賽14場已拿下8勝2敗，1.79的防禦率則是央聯第一，可說是生涯年，加上他的投球姿勢屬於側投，日本隊陣中向來會有這種側投型的投手，對於西方打者有一定的效果，尤其是短局數的投球；伊藤則是火腿本季最大的驚奇，新人球季至今已投出7勝4敗2.42防禦率的成績，是今年洋聯新人王的有力候補，他在大學時也曾入選日本國家隊，當時是重要的牛棚戰力，因此對後援也不陌生，青柳及伊藤兩人也都是先發後援兩相宜的投手，哪邊出問題就可以去哪邊救火。

山崎康晃今年算是交出復活的成績，加上國際賽經驗豐富，稻葉篤紀監督選進他也希望他能在牛棚發揮母雞帶小雞的功能。 擷圖自橫濱DeNA海灣之星FB官方粉絲團

說到日本隊這次的後援，其實也有隱憂存在，首先是阪神主力牛棚的岩崎優，雖然他今年已拿下在央聯排第2的23個中繼點，不過近期表現不佳，6、7兩個月的防禦率都是6.0，中間雖曾下過二軍調整，回來後的近況仍不佳，近5場出賽有4場丟分，還被打出3轟；去年拿到洋聯新人王，本季創下連續39場無失分日職新紀錄的平良海馬，雖然投球有一定的威力，不過進入7月後的3場出賽都有被打出安打，記錄也因此中斷，近況有下滑的跡象，而且他今年出賽41場，已逼近去年整季的54場，體力調整或許也是問題；同樣創下新人開幕連續22場無失分紀錄的栗林良吏，應該是其中近況比較好的，不管是被打擊率、奪三振率等數據都還是維持高檔的水準，這3人加上先前的青柳、伊藤都是進職棒後首次入選日本國家隊，經驗及壓力也有可能會影響到他們的影響。

牛棚中最有經驗的是山崎康晃，山崎去年季初大失速，被拔掉守護神轉任中繼後仍表現不佳，本季依舊從中繼出發，交出了算是復活的成績，目前21個中繼點在央聯排第3，也因為這樣，加上有著豐富的國際賽經驗，稻葉再度將他選進國家隊，山崎能否發揮出以往在國家隊的穩定成績，在牛棚中發揮母雞帶小雞的作用，將會是日本隊後援投手群的表現指標。

日本已在WBC及世界12強棒球賽這兩項棒球一級國際賽事中都奪冠過，唯獨從92年棒球開始成為正式比賽項目後，尚未嚐過奧運金牌的滋味，這次身為地主國，是日本最有希望奪冠的一次，但相較於野手，投手的表現更是左右日本能否在自家一償宿願的最大關鍵。(不過昨日最新消息，柳田悠岐腹部不適，日本隊又要出現另一個利空了嗎？)