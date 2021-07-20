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思念的一公厘：日本「京阿尼縱火事件」的浴火重生

棒球／投手近況差又欠缺經驗 日本奪金最大隱憂

聯合新聞網 / 福耳
山本由伸是這次日本國家隊中最穩定的先發投手，而且他在19年的12強棒球賽中有過中繼的經驗，先發後援都有發揮空間。 擷圖自歐力士猛牛FB官方粉絲團
山本由伸是這次日本國家隊中最穩定的先發投手，而且他在19年的12強棒球賽中有過中繼的經驗，先發後援都有發揮空間。 擷圖自歐力士猛牛FB官方粉絲團

延遲1年的東京奧運終於要在23日正式開幕，眾多比賽項目中，除了台灣選手有參加的賽事之外，最讓台灣及日本球迷關注的，應該就是相隔13年後(延遲1年)重返奧運的棒球了；這次棒球項目共有6個國家參加，分別是墨西哥、多明尼加、南韓、美國、以色列及日本，其中日本因為有地主優勢，加上在上一個國際一級賽事，也就是2019年世界12強棒球賽中奪下金牌的氣勢，使得日本成為本屆奧運奪金的最大熱門，首場棒球賽事將在28日於福島縣營吾妻球場開幕，由日本對上多明尼加，之後再移到橫濱球場進行接下來的全部賽程。

即使日本被視為本屆奧運奪金大熱門，但仍有許多變數，從6月中公布國家隊名單後引起的一些討論，之後的幾次成員辭退遞補，以及部分國手們令人擔心的近況，都是日本奪金路上的隱憂。

日本今年在主場迎戰各國強敵，稻葉篤紀是否能帶領日本隊拿到尚未奪下的奧運金牌呢？ 擷圖自Samurai Japan官方網站
日本今年在主場迎戰各國強敵，稻葉篤紀是否能帶領日本隊拿到尚未奪下的奧運金牌呢？ 擷圖自Samurai Japan官方網站

投手部分是這次日本國家隊較大的問題所在，從首次公布的名單中可以看出先發輪值會由田中將大菅野智之山本由伸、森下暢仁及大野雄大5人擔任，12強表現不錯的菅野，在6月初重回一軍的比賽中投不滿3局就被KO下場，隔天又被下放二軍調整，最終決定退出國家隊，監督稻葉篤紀後來決定由軟銀的千賀滉大遞補，但千賀在6日傷癒復出的第一場比賽，也跟菅野一樣投不滿3局，更慘的是他被打出9支安打，丟掉10分自責分，是生涯最慘烈一役，雖然13日在二軍的先發似乎恢復水準，近況總是令人擔心，尤其是國際賽遇到的對手都不好惹。

另外，大野的表現不若前兩季穩定，最近的一場先發也只投了4局丟掉4分，近3個月的投球內容也不算理想；今年回歸日職的田中，雖仍有一定的壓制力，但日前因為注射疫苗引起副作用而連續兩場明星賽都無法上場，離日本隊首戰不到10天，會不會影響還有待觀察；而森下雖然在高中、大學時期都有過多次國家隊經驗，但首次進入國家隊就是挑戰各國菁英好手的奧運最高殿堂，能否頂得住壓力是一大考驗；整個先發輪值中最穩定的就是山本了，他在12強賽中首次入選國家隊，當時以中繼為主出賽5場，也因為有了上次大賽的經驗，讓他這次在先發及中繼兩方面都有可以發揮的空間，有可能在前段賽程先發後，再調往牛棚支援。

青柳晃洋及遞補入選的伊藤大海，也與山本一樣有多功能性。青柳近3季的成績穩定，今年先發出賽14場已拿下8勝2敗，1.79的防禦率則是央聯第一，可說是生涯年，加上他的投球姿勢屬於側投，日本隊陣中向來會有這種側投型的投手，對於西方打者有一定的效果，尤其是短局數的投球；伊藤則是火腿本季最大的驚奇，新人球季至今已投出7勝4敗2.42防禦率的成績，是今年洋聯新人王的有力候補，他在大學時也曾入選日本國家隊，當時是重要的牛棚戰力，因此對後援也不陌生，青柳及伊藤兩人也都是先發後援兩相宜的投手，哪邊出問題就可以去哪邊救火。

山崎康晃今年算是交出復活的成績，加上國際賽經驗豐富，稻葉篤紀監督選進他也希望他能在牛棚發揮母雞帶小雞的功能。 擷圖自橫濱DeNA海灣之星FB官方粉絲團
山崎康晃今年算是交出復活的成績，加上國際賽經驗豐富，稻葉篤紀監督選進他也希望他能在牛棚發揮母雞帶小雞的功能。 擷圖自橫濱DeNA海灣之星FB官方粉絲團

說到日本隊這次的後援，其實也有隱憂存在，首先是阪神主力牛棚的岩崎優，雖然他今年已拿下在央聯排第2的23個中繼點，不過近期表現不佳，6、7兩個月的防禦率都是6.0，中間雖曾下過二軍調整，回來後的近況仍不佳，近5場出賽有4場丟分，還被打出3轟；去年拿到洋聯新人王，本季創下連續39場無失分日職新紀錄的平良海馬，雖然投球有一定的威力，不過進入7月後的3場出賽都有被打出安打，記錄也因此中斷，近況有下滑的跡象，而且他今年出賽41場，已逼近去年整季的54場，體力調整或許也是問題；同樣創下新人開幕連續22場無失分紀錄的栗林良吏，應該是其中近況比較好的，不管是被打擊率、奪三振率等數據都還是維持高檔的水準，這3人加上先前的青柳、伊藤都是進職棒後首次入選日本國家隊，經驗及壓力也有可能會影響到他們的影響。

牛棚中最有經驗的是山崎康晃，山崎去年季初大失速，被拔掉守護神轉任中繼後仍表現不佳，本季依舊從中繼出發，交出了算是復活的成績，目前21個中繼點在央聯排第3，也因為這樣，加上有著豐富的國際賽經驗，稻葉再度將他選進國家隊，山崎能否發揮出以往在國家隊的穩定成績，在牛棚中發揮母雞帶小雞的作用，將會是日本隊後援投手群的表現指標。

日本已在WBC及世界12強棒球賽這兩項棒球一級國際賽事中都奪冠過，唯獨從92年棒球開始成為正式比賽項目後，尚未嚐過奧運金牌的滋味，這次身為地主國，是日本最有希望奪冠的一次，但相較於野手，投手的表現更是左右日本能否在自家一償宿願的最大關鍵。(不過昨日最新消息，柳田悠岐腹部不適，日本隊又要出現另一個利空了嗎？)

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