美國男籃戰力被過份低估 東奧奪冠並其實不難

由NBA球員組成2021東京奧運美國男籃隊，7月19日奧運前熱身賽83：76擊敗西班牙。美國奧運男籃熱身賽四戰2勝2敗，輸奈及利亞、澳洲吞二連敗，再贏阿根廷、西班牙取二連勝。

國際籃總FIBA最新2021東京奧運男籃戰力排名，澳洲第一、西班牙第二，由NBA一線球星搭二線球員組成美國男籃只排第三。非洲奈及利亞第四，NBA達拉斯獨行俠後衛唐西奇帶領斯洛伐尼亞第五。

1992年西班牙巴塞隆納奧運迄今，NBA球員組成美國奧運男籃第一次沒有在戰力排名中拿下第一，但掉到第三，也絕無僅有。

自從1992年首次由NBA球員組成的夢幻一隊成軍以來，美國男籃成為國際賽的超級霸主，但隨著全世界籃球水準大幅提升，美國隊近年就不再那麼夢幻了，但被人看衰到戰力只排第三，還是有史以來第一次。 1992 Hopps 球員卡

NBA美國奧運男籃2021東京奧運奪冠之路真有這麼困難？美國男籃最大挑戰和困境是來自世界各地頂尖高手，還是NBA球員自己？

我認為FIBA給2021美國奧運男籃評分太低，也高估澳洲、西班牙、奈及利亞和斯洛伐尼亞奪冠實力。美國男籃奧運熱身賽下半場逆轉擊敗西班牙，可以看見美國男籃默契、團隊正在變好，也逐漸適應國際籃球打法和規則尺度。

從2008年北京奧運迄今，NBA美國男籃可以大勝橫掃一半以上對手，但面對塞爾維亞、西班牙、法國、阿根廷、立陶宛等國際頂尖對手，美國男籃優勢相當有限，只要一個不小心或比賽收尾意外，美國隊還是可能翻船。

美國隊在2004雅典奧運男籃預賽慘敗給波多黎各19分，名將艾佛森(右)、史托德麥爾(中)、歐克佛(左)都被打到灰頭土臉。 歐新社資料照片

NBA球員組成的美國男籃，在國際大賽必須戰戰兢兢，心存敬畏，除了全力以赴尊重對手，更需要相當時間去適應國際比賽節奏和規則、打法，另外就是用最快速度培養團隊默契。因為NBA和國際籃球是非常不同兩種籃球。

美國男籃目前的最大問題

NBA有自己規則、文化、比賽節奏，釘人防守限制讓場上空間更大，一對一和單打更加容易。另外就是執法細節和尺度，國際籃球允許一些合法身體對抗，這在NBA是不被接受的，NBA很多哨音在國際籃球也不容易被允許。

兩年前籃球世界盃，「希臘怪物」安戴托昆波領軍的希臘在世界盃遇上極大麻煩，安戴托昆波快速持球進攻撞不進禁區，因為禁區塞滿防守球員，安戴托昆波持球時間太長，跟隊友也無法完美融合形成團隊，希臘戰力和團隊合作並沒能因為安戴托昆波大大提升，都是問題。

安戴托昆波(右)身為兩屆NBA年度MVP，在2019年的世界盃男籃賽卻打得綁手綁腳，最後希臘連8強都擠不進去。 歐新社資料照片

NBA美國男籃往往都是倉促成軍，在極不適應國際籃球打法、節奏和空間、比賽規則情況下，努力想辦法找出磨合點，靠防守、反擊、過人天賦和球星個人能力贏下比賽。一旦防守失靈，控制不了失分同時帶動快速反擊，NBA美國男籃陷入半場攻防，NBA球員就會遇上麻煩。

美國男籃今年熱身賽先輸奈及利亞又負澳洲，吞下二連敗，NBA球員組成美國奧運男籃只有努力防守和更多單打、擋拆，在拉不開空間、禁區非常擁擠，也守不住對手情況下陷入苦戰、終致輸球。

全世界籃球水準都在進步

世界籃球都在進步，奈及利亞、澳洲有半數球員在NBA打球，西班牙有10人打過NBA，阿根廷、法國、捷克、斯洛伐尼亞都有NBA球員帶隊，國際籃球除了拉近與NBA差距，每個國家都以「擊敗NBA球員和球隊」為首要目標。

西班牙男籃陣中有10人打過NBA，包括現役名將小加索(左)等球員，絕非省油的燈。 美聯社

國際球員努力擠進NBA，在國際賽拚命想打敗NBA球員，國際籃球現況和球員實力、心態、競爭力跟30年前完全不同。美國籃球有其侷限和自我，NBA籃球、文化自成一格，跟國際籃球文化和打法、風格，比賽空間和差異性愈來愈大。

歐陸長人都很擅長投籃，控球能力一流，籃下基本功出色，控球鋒衛身材非常高大。NBA跟國際籃球這一點就有很大不同，東奧美國男籃兩名主力前鋒阿德巴約(熱火)、格林(勇士)一離開禁區就失去作用，兩人都沒有穩定跳投和低位背框進攻能力，他們都是非常出色球員，但球路、打法更多限制美國男籃發揮和團隊合作。

NBA美國男籃現在需要的不只是出色控球，擅解讀比賽、創造空間、組織隊友，更重要的是儘快適應國際籃球尺度和空間，在努力打好防守同時，還要保持進攻、得分效率，以戰養戰快速建立團隊默契。

2021東京奧運即將開幕，祝NBA美國男籃好運，我相信老美還是會奪冠，他們戰力排名應該還是第一。