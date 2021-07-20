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思念的一公厘：日本「京阿尼縱火事件」的浴火重生

美國奧運選手鍍金夢大不易 一切都得靠自己

聯合新聞網 / 陳光立
美國奧運男籃代表隊後衛比爾因觸發新冠肺炎健康安全協議被迫退出東京奧運，由馬刺隊後衛強森(右)遞補，強森能一圓奧運夢，他與家人都感到非常興奮！ 美聯社
美國奧運男籃代表隊後衛比爾因觸發新冠肺炎健康安全協議被迫退出東京奧運，由馬刺隊後衛強森(右)遞補，強森能一圓奧運夢，他與家人都感到非常興奮！ 美聯社

東京奧運即將於7月23日揭幕，各國代表隊也紛紛啟程前往，包括集結菁英的美國隊（Team USA）。在參賽項目中，備受矚目無非是眾星雲集的籃球，由里拉德（Damian Lillard）、杜蘭特（Kevin Durant）領軍，成員均為一時之選。不過，摒除日入斗金的大牌之外，許多冷門項目一樣代表美國，卻掙扎於貧困邊緣，在缺乏經費贊助條件下圓夢奧運。

以遞補身份進駐美國男籃隊的強森（Keldon Johnson）很幸運，兩年前以首輪第29順位加入NBA，現在竟能代表美國出戰。身為角色球員，能獲得這機會千載難逢，當美國男籃總監柯蘭吉洛（Jerry Colangelo）公布消息後，強森是驚訝到合不攏嘴，而他的母親瑞秋（Rochelle Johnson）更是喜極而泣。

強森在NBA非明星等級，得以入選在於國家隊教練波波維奇（Gregg Popovich）相中其功能性，去年出賽67場拿下12.8分、6個籃板算標準藍領。即便如此，他三年合約的平均薪資仍有204萬8120美元，這筆錢足以支持生活並向最愛的籃球發展，並成為佼佼者代表美國出征。

不過，入選美國隊真能帶來豐厚利益，甚至獲政府奧援無後顧之憂投入訓練嗎？終究，並非每一個都是奪牌項目，不是每一位選手像菲爾普斯（Michael Phelps）般，個人資產淨值高達5500萬美元，譬如參賽兩屆奧運的標槍選手霍斯特特勒（Cyrus Hostetler），接受華盛頓郵報專訪提到，個人收入曾低到一個月僅3000美元，在難以果腹的環境下保有競爭力，還要代表美國參加比賽，可能連機票、住宿都成問題。

根據美國田徑協會資料，在全國排前十名的田徑選手中，有一半人的年收入低於 1.5 萬美元，平均每個月只賺1250美元，可劃入貧窮線下被定義為低收入戶。2012 年、2016年奧運奪金的體操明星道格拉斯（Gabby Douglas） 的母親，因為培養女兒一無所有，一度申請破產保護。

上屆里約奧運前夕，我以記者身份採訪代表美國征戰2016年里約奧運的華裔選手舒之顥（Howard Shu），他從小受父親舒快的影響愛上羽球，並以此項運動入選美國隊。 8歲起，舒之顥首次接觸羽球，高中時越來越沈迷，並在地方賽事取得卓越成績。

替美國出征奧運一切靠自己，舒之顥(左)的母親徐秀艷感嘆，羽協經費不足也沒有羽球的國家級訓練中心，選手自己籌募旅費、住宿、營養經費和訓練支出，包括2016年飛巴西里約出賽，全部靠舒家自立更生，就是要一圓舒之顥的奧運夢想。 中央社（舒之顥母親徐秀艷提供）
替美國出征奧運一切靠自己，舒之顥(左)的母親徐秀艷感嘆，羽協經費不足也沒有羽球的國家級訓練中心，選手自己籌募旅費、住宿、營養經費和訓練支出，包括2016年飛巴西里約出賽，全部靠舒家自立更生，就是要一圓舒之顥的奧運夢想。 中央社（舒之顥母親徐秀艷提供）

21歲時他決心靠羽球揮軍奧運，2013年自費飛往台灣取經，拿下聖托多明哥公開賽（Santo Domingo Open）金牌、2014年全美羽球錦標賽冠軍（Adult National Championship）金牌，華為瓜地馬拉邀請賽男單銅牌、混合雙打金牌，以及第泛美羽球錦標賽（Pan American Badminton Championships）銅牌，單2015年抱回四座金牌一度攀上全球第64名、全美第一，順利取得奧運門票。

不過，當美國隊選手一切靠自己，舒之顥的母親徐秀艷感嘆，美國羽協經費不足也無國家級訓練中心，選手得自己籌募旅費、住宿、營養經費和訓練支出，包括飛往巴西里約打奧運，全部都靠舒家自立更生，就是要一圓舒之顥的奧運夢想。

同樣情況也發生在我朋友李明宏身上，英文名字叫William Lee的他現在是食品公司負責人，回到1990年則是蟬聯兩屆全美射擊大賽的冠軍，還入選奧運培訓隊。但由於槍協沒經費、家人反對、事業起步，最終忍痛放棄。

李明宏說對射擊運動頗有天賦，自己在靶場練三年多報名大小賽事，獎牌一面又一面拿，從加州打到科羅拉多州、密蘇里州打到全國，並在1995年美國射擊奧運手槍錦標賽（USA Shooting Olympic Pistol National Championship）奪冠，又在1996、1997年連霸最高層級的全國行動射擊錦標賽（Bianchi Cup NRA National Action Pistol Championship）。他回憶說：「選進美國奧運代表隊是榮譽，但協會告知我入選後經費要自掏腰包，便從頭到尾都沒去培訓中心報到，之後我的名額被遞補。」

李明宏20年前曾是美國的射擊名人，摘下大賽獎牌並名列全美第一，但在得知出征奧運要自己籌募經費後放棄念頭，專心投入食品生意。 陳光立攝影
李明宏20年前曾是美國的射擊名人，摘下大賽獎牌並名列全美第一，但在得知出征奧運要自己籌募經費後放棄念頭，專心投入食品生意。 陳光立攝影

美國是體育大國，但不代表政府單位投入大量資金，目前全美僅三座奧運培訓中心，分別座落於Colorado Springs、Chula Vista和Lake Placid 。在國際舞台活躍，多半是依賴選手榮譽心，他們或在學校、地方場館訓練，卸除運動員身份餬口的工作五花八門，包括學生、軍人、服務員、老師、教練、建築工人、學者、清潔工等，當然近年透過社群影響力，也出現一些網紅運動員，透過分享個人經驗賺取費用。

民間企業亦非無感，譬如簡稱ACE的美國隊運動員生涯與教育計畫，就是與可口可樂、迪克運動連鎖中心（Dick’s Sporting Goods）合作，提供入選美國隊的人一份全職或兼差工作。所以，在你觀賞世界大賽轉播之際，請給那些選手們維持生活、運動生涯的辛苦和用心一些掌聲。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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