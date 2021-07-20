美國奧運選手鍍金夢大不易 一切都得靠自己

東京奧運即將於7月23日揭幕，各國代表隊也紛紛啟程前往，包括集結菁英的美國隊（Team USA）。在參賽項目中，備受矚目無非是眾星雲集的籃球，由里拉德（Damian Lillard）、杜蘭特（Kevin Durant）領軍，成員均為一時之選。不過，摒除日入斗金的大牌之外，許多冷門項目一樣代表美國，卻掙扎於貧困邊緣，在缺乏經費贊助條件下圓夢奧運。

以遞補身份進駐美國男籃隊的強森（Keldon Johnson）很幸運，兩年前以首輪第29順位加入NBA，現在竟能代表美國出戰。身為角色球員，能獲得這機會千載難逢，當美國男籃總監柯蘭吉洛（Jerry Colangelo）公布消息後，強森是驚訝到合不攏嘴，而他的母親瑞秋（Rochelle Johnson）更是喜極而泣。

強森在NBA非明星等級，得以入選在於國家隊教練波波維奇（Gregg Popovich）相中其功能性，去年出賽67場拿下12.8分、6個籃板算標準藍領。即便如此，他三年合約的平均薪資仍有204萬8120美元，這筆錢足以支持生活並向最愛的籃球發展，並成為佼佼者代表美國出征。

不過，入選美國隊真能帶來豐厚利益，甚至獲政府奧援無後顧之憂投入訓練嗎？終究，並非每一個都是奪牌項目，不是每一位選手像菲爾普斯（Michael Phelps）般，個人資產淨值高達5500萬美元，譬如參賽兩屆奧運的標槍選手霍斯特特勒（Cyrus Hostetler），接受華盛頓郵報專訪提到，個人收入曾低到一個月僅3000美元，在難以果腹的環境下保有競爭力，還要代表美國參加比賽，可能連機票、住宿都成問題。

根據美國田徑協會資料，在全國排前十名的田徑選手中，有一半人的年收入低於 1.5 萬美元，平均每個月只賺1250美元，可劃入貧窮線下被定義為低收入戶。2012 年、2016年奧運奪金的體操明星道格拉斯（Gabby Douglas） 的母親，因為培養女兒一無所有，一度申請破產保護。

上屆里約奧運前夕，我以記者身份採訪代表美國征戰2016年里約奧運的華裔選手舒之顥（Howard Shu），他從小受父親舒快的影響愛上羽球，並以此項運動入選美國隊。 8歲起，舒之顥首次接觸羽球，高中時越來越沈迷，並在地方賽事取得卓越成績。

替美國出征奧運一切靠自己，舒之顥(左)的母親徐秀艷感嘆，羽協經費不足也沒有羽球的國家級訓練中心，選手自己籌募旅費、住宿、營養經費和訓練支出，包括2016年飛巴西里約出賽，全部靠舒家自立更生，就是要一圓舒之顥的奧運夢想。 中央社（舒之顥母親徐秀艷提供）

21歲時他決心靠羽球揮軍奧運，2013年自費飛往台灣取經，拿下聖托多明哥公開賽（Santo Domingo Open）金牌、2014年全美羽球錦標賽冠軍（Adult National Championship）金牌，華為瓜地馬拉邀請賽男單銅牌、混合雙打金牌，以及第泛美羽球錦標賽（Pan American Badminton Championships）銅牌，單2015年抱回四座金牌一度攀上全球第64名、全美第一，順利取得奧運門票。

不過，當美國隊選手一切靠自己，舒之顥的母親徐秀艷感嘆，美國羽協經費不足也無國家級訓練中心，選手得自己籌募旅費、住宿、營養經費和訓練支出，包括飛往巴西里約打奧運，全部都靠舒家自立更生，就是要一圓舒之顥的奧運夢想。

同樣情況也發生在我朋友李明宏身上，英文名字叫William Lee的他現在是食品公司負責人，回到1990年則是蟬聯兩屆全美射擊大賽的冠軍，還入選奧運培訓隊。但由於槍協沒經費、家人反對、事業起步，最終忍痛放棄。

李明宏說對射擊運動頗有天賦，自己在靶場練三年多報名大小賽事，獎牌一面又一面拿，從加州打到科羅拉多州、密蘇里州打到全國，並在1995年美國射擊奧運手槍錦標賽（USA Shooting Olympic Pistol National Championship）奪冠，又在1996、1997年連霸最高層級的全國行動射擊錦標賽（Bianchi Cup NRA National Action Pistol Championship）。他回憶說：「選進美國奧運代表隊是榮譽，但協會告知我入選後經費要自掏腰包，便從頭到尾都沒去培訓中心報到，之後我的名額被遞補。」

李明宏20年前曾是美國的射擊名人，摘下大賽獎牌並名列全美第一，但在得知出征奧運要自己籌募經費後放棄念頭，專心投入食品生意。 陳光立攝影

美國是體育大國，但不代表政府單位投入大量資金，目前全美僅三座奧運培訓中心，分別座落於Colorado Springs、Chula Vista和Lake Placid 。在國際舞台活躍，多半是依賴選手榮譽心，他們或在學校、地方場館訓練，卸除運動員身份餬口的工作五花八門，包括學生、軍人、服務員、老師、教練、建築工人、學者、清潔工等，當然近年透過社群影響力，也出現一些網紅運動員，透過分享個人經驗賺取費用。

民間企業亦非無感，譬如簡稱ACE的美國隊運動員生涯與教育計畫，就是與可口可樂、迪克運動連鎖中心（Dick’s Sporting Goods）合作，提供入選美國隊的人一份全職或兼差工作。所以，在你觀賞世界大賽轉播之際，請給那些選手們維持生活、運動生涯的辛苦和用心一些掌聲。