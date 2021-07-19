選手村用紙板做床是為了防性愛？愛爾蘭體操選手這麼做
東京奧運處處環保，選手村內的床棄用木材而是用紙板製作，不過，卻有運動員傳出流言說，用紙板做床就是只能承受一個人的重量，避免運動員在選手村性愛。然而，有一名愛爾蘭體操選手拍了視頻，用跳的方式來測試床的的堅固程度，果然，證實這個流言是假的。
“Anti-sex” beds at the Olympics pic.twitter.com/2jnFm6mKcB— Rhys Mcclenaghan (@McClenaghanRhys) July 18, 2021
奧運官方帳號分享了這段視頻，並寫著，「感謝揭穿這個謠言。可從愛爾蘭隊體操運動員Rhys McClenaghan 影片就可知道，紙板床真的很堅固！」
●有運動員傳出選手村紙板床是為了防止親蜜關係
Beds to be installed in Tokyo Olympic Village will be made of cardboard, this is aimed at avoiding intimacy among athletes— Paul Chelimo🇺🇸🥈🥉 (@Paulchelimo) July 17, 2021
Beds will be able to withstand the weight of a single person to avoid situations beyond sports.
I see no problem for distance runners,even 4 of us can do😂 pic.twitter.com/J45wlxgtSo
SUSTAINABLE BEDDING: Athletes at the #Tokyo2020 @Olympics will sleep on beds made from recycled cardboard and customizable mattresses by Japanese bedding company @airweave_. #sportsbiz pic.twitter.com/W0tYkVlhgW— J.W. Cannon (@cannonjw) July 16, 2021
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