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選手村用紙板做床是為了防性愛？愛爾蘭體操選手這麼做

聯合新聞網 / 綜合報導
愛爾蘭體操選手在床上跳躍。 擷圖自畫面
愛爾蘭體操選手在床上跳躍。 擷圖自畫面

東京奧運處處環保，選手村內的床棄用木材而是用紙板製作，不過，卻有運動員傳出流言說，用紙板做床就是只能承受一個人的重量，避免運動員在選手村性愛。然而，有一名愛爾蘭體操選手拍了視頻，用跳的方式來測試床的的堅固程度，果然，證實這個流言是假的。

奧運官方帳號分享了這段視頻，並寫著，「感謝揭穿這個謠言。可從愛爾蘭隊體操運動員Rhys McClenaghan 影片就可知道，紙板床真的很堅固！」

●有運動員傳出選手村紙板床是為了防止親蜜關係

選手手用紙板做床。 美聯社
選手手用紙板做床。 美聯社

東奧萬花筒 東奧焦點選手 2020東京奧運

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