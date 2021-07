選手村用紙板做床是為了防性愛？愛爾蘭體操選手這麼做

東京奧運處處環保,選手村內的床棄用木材而是用紙板製作,不過,卻有運動員傳出流言說,用紙板做床就是只能承受一個人的重量,避免運動員在選手村性愛。然而,有一名愛爾蘭體操選手拍了視頻,用跳的方式來測試床的的堅固程度,果然,證實這個流言是假的。

奧運官方帳號分享了這段視頻,並寫著,「感謝揭穿這個謠言。可從愛爾蘭隊體操運動員Rhys McClenaghan 影片就可知道,紙板床真的很堅固!」

Beds to be installed in Tokyo Olympic Village will be made of cardboard, this is aimed at avoiding intimacy among athletes



Beds will be able to withstand the weight of a single person to avoid situations beyond sports.



I see no problem for distance runners,even 4 of us can do😂 pic.twitter.com/J45wlxgtSo