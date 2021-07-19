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東奧／包辦近20年奧運金牌 俄羅斯水上芭蕾自稱夢幻隊

聯合新聞網 / 綜合報導
俄羅斯水上芭蕾舉世聞名，她們從2000年開始包辦此項所有奧運金牌。 取自推特@RusConsulGen
俄羅斯水上芭蕾舉世聞名，她們從2000年開始包辦此項所有奧運金牌。 取自推特@RusConsulGen

俄羅斯水上芭蕾舉世聞名，她們從2000年開始包辦此項所有奧運金牌，不曾落入他人之手，本屆東奧雖然無法以國家名義出賽，但他們仍將以俄羅斯奧會（ROC）之名參賽。

本屆東奧俄羅斯水上芭蕾仍是奪冠大熱門，31歲的的Svetlana Romashina甚至將挑戰個人生涯奧運第6金，可望挑戰水上芭蕾的5金紀錄，他們在個人社群媒體po上國家隊的團體照，並自稱她們才是實質上的國家夢幻隊。

她們在影片中提到，「我們在每一天、每一個月、每一年，都在為相同的目標努力，我們的目標就是成為夢幻隊，我們揮灑了數不清的汗水與淚水，知道這些努了的只有我們，沒有什麼能打敗我們，沒有人可以阻止我們再次拿下金牌。」

東奧國際戰情 2020東京奧運

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