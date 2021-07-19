棒球／首戰至關重要！韓媒憶經典賽「台灣慘案」仍不寒而慄
南韓棒球奧運國家隊第一場比賽將面對以色列，總教練金卿文對外表達首戰的重要性，過去幾年國際賽首戰告捷的他們在最後都取得好成績，唯有2013、17年經典賽首戰連兩屆吃下敗仗，隨後皆於預賽就慘遭淘汰。由於13年分組預賽於台灣舉辦，當時也被韓媒稱之為「台灣慘案」。
韓媒《OSEN》列出歷年國家隊戰績，首戰取勝對他們來說往往是好的開始，在最後都能取得不錯成績，包括2009年的經典賽亞軍、2010廣州亞運冠軍，以及2014仁川亞運冠軍。
而2013及2017的經典賽，南韓連兩屆都於首戰落敗，且止步於預賽。13年在台中洲際棒球場以0：5輸給荷蘭，隨後無法從預賽B組脫穎而出，17年面對的正好是這次的東奧對手以色列，當時兩隊鏖戰至10局，最終南韓以1：2落敗，預賽也以1勝2敗喪失晉級機會。
教頭金卿文透露，國家隊這次征戰東奧的目標無疑是爭冠，也希望用勝利洗清近期職棒的歪風，他表示：「我們會保持團結一致的精神，用行動消除球迷對韓國職棒的失望。」
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