快訊

直播／第三輪疫苗登記到中午 下波開放名單陳時中說明

疫情警戒降級有望？陳時中：已接近降為二級的標準

棒球／首戰至關重要！韓媒憶經典賽「台灣慘案」仍不寒而慄

聯合新聞網 / 綜合報導
韓國隊在2017年經典賽首戰以2比1落敗，球員難掩失落。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影
韓國隊在2017年經典賽首戰以2比1落敗，球員難掩失落。 聯合報系資料照／記者侯永全攝影

南韓棒球奧運國家隊第一場比賽將面對以色列，總教練金卿文對外表達首戰的重要性，過去幾年國際賽首戰告捷的他們在最後都取得好成績，唯有2013、17年經典賽首戰連兩屆吃下敗仗，隨後皆於預賽就慘遭淘汰。由於13年分組預賽於台灣舉辦，當時也被韓媒稱之為「台灣慘案」。

韓媒《OSEN》列出歷年國家隊戰績，首戰取勝對他們來說往往是好的開始，在最後都能取得不錯成績，包括2009年的經典賽亞軍、2010廣州亞運冠軍，以及2014仁川亞運冠軍。

而2013及2017的經典賽，南韓連兩屆都於首戰落敗，且止步於預賽。13年在台中洲際棒球場以0：5輸給荷蘭，隨後無法從預賽B組脫穎而出，17年面對的正好是這次的東奧對手以色列，當時兩隊鏖戰至10局，最終南韓以1：2落敗，預賽也以1勝2敗喪失晉級機會。

教頭金卿文透露，國家隊這次征戰東奧的目標無疑是爭冠，也希望用勝利洗清近期職棒的歪風，他表示：「我們會保持團結一致的精神，用行動消除球迷對韓國職棒的失望。」

東奧棒球 2020東京奧運 南韓

延伸閱讀

才剛撤反日標語南韓再掛新布條「屠殺老虎」 日網友怒：滾出奧運！

棒球／日本教頭掛保證「奧運絕對會奪金」 駁斥外界選人質疑

棒球／紀華文成中職奧運執法第1人 女壘爭取25年仍落空

棒球／韓職英雄隊投手涉及醜聞 吳昇桓頂替進奧運

相關新聞

棒球／首戰至關重要！韓媒憶經典賽「台灣慘案」仍不寒而慄

南韓棒球奧運國家隊第一場比賽將面對以色列，總教練金卿文對外表達首戰的重要性，過去幾年國際賽首戰告捷的他們在最後都取得好成績，唯有2013、17年經典賽首戰連兩屆吃下敗仗，隨後皆於預賽就慘遭淘汰。由於1

籃球／美國隊下半場攻守發威 熱身賽最終戰擊退西班牙

美國隊與西班牙今天進行了奧運前最後一場熱身賽，儘管上半場落後對手2分，不過美國隊在第三節發動反擊，不僅超前比分，並且把分差拉開到雙位數，最終以83比76擊敗西班牙。

棒球／日本教頭掛保證「奧運絕對會奪金」 駁斥外界選人質疑

東京奧運即將舉行。備受矚目的棒球，將在7月28日由多明尼加對上日本揭開序幕。然而日本棒球隊受到王牌菅野智之辭退，部分遞補人選如千賀滉大等人近況不佳影響，代表教練團的選才方面飽受外界質疑。最近總教練稻葉篤紀就出面信心喊話，表示目前的陣容，有足以拿下金牌的實力。

籃球／美國隊熱身賽表現不佳 麥凱倫：他們會擺脫困境的

熱身賽表現欠佳，美國隊在奧運的金牌連霸之路顯得更加艱難。拓荒者後衛麥凱倫（C.J. McCollum）日前就在自己的廣播節目上談到此事，並說到他所觀察到的，以及對於美國隊的信心。

網球／染疫無緣東京奧運 高芙：錯過美夢成真機會

美國女網新星高芙今天宣布，她的COVID-19篩檢結果呈陽性反應，因此將錯過東京奧運

足球／東奧南非選手確診 同隊21人匡列密切接觸者

日本東京奧運選手村昨天發現3人染疫，為南非足球隊的2名選手與1名影片分析師；東京奧運暨帕運組織委員會今天表示，同隊21人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。