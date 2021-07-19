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網球／染疫無緣東京奧運 高芙：錯過美夢成真機會

中央社 / 華盛頓18日綜合外電報導
美國網球新星高芙因染疫不得不放棄奧運。 法新社
美國網球新星高芙因染疫不得不放棄奧運。 法新社

美國女網新星高芙今天宣布，她的COVID-19篩檢結果呈陽性反應，因此將錯過東京奧運。

甫於溫布頓網球錦標賽殺進第4輪才止步的高芙（Coco Gauff）在推特發文，表達在自己17歲之際，錯過這個「美夢成真」機會所感到的悲傷。

高芙說：「我很遺憾要和大家分享這個消息，我為測試COVID-19（2019冠狀病毒疾病）所做的篩檢，結果呈陽性反應，我因此無法參加東京奧運。」

「代表美國參加奧運，一直是我的夢想，我期盼將來有更多的機會，能讓這個美夢得以成真。」

高芙是最近一個退出奧運的知名網球選手、美國運動員；她在今年的法網打進半準決賽，這是她生涯首度打進大滿貫賽8強之林。

世界排名25名的高芙，將被迫開始進行COVID-19的隔離程序。

高芙說：「祝美國隊好運，也期盼每位奧運選手和整個奧運大家庭，能有一個安全的奧運比賽。」

高芙2019年於林茨（Linz）拿下生涯第一座世界女子職業網球協會（WTA）單打冠軍，今年5月再於帕瑪（Parma）奪得生涯第2座WTA女單冠軍。

這次東京奧運的網球賽少了多位知名大滿貫賽冠軍，其中包括費德瑞（Roger Federer）、納達爾（Rafael Nadal）、小威廉絲（Serena Williams）、艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）、柯貝（Angelique Kerber）、安德里斯庫（Bianca Andreescu）等人都將缺席。

但世界排名第一的約克維奇（Novak Djokovic）和巴蒂（Ashleigh Barty）仍會參賽。

東奧焦點選手 2020東京奧運

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