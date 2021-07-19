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東奧倒數4天 三分之二日本民眾不信大會能安全舉辦

中央社 / 東京19日綜合外電報導
許多日本民眾對即將到來的奧運感到憂心。 美聯社
許多日本民眾對即將到來的奧運感到憂心。 美聯社

東京奧運再4天就要開幕式，日本「朝日新聞」今天刊出的民調顯示，2/3日本民眾不認為當局能在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下舉辦一場安全可靠的奧運。

根據民調，68%受訪者懷疑主辦單位控制疫情的能力，55%反對舉辦比賽。

電話民調中，1444名受訪者有3/4同意大會在比賽採閉門制的決定。

路透社報導，隨著東京COVID-19感染率上升，日本政府本月稍早第4度發布緊急事態宣言，讓愈來愈多民眾對於成千上萬名海外選手、官員、記者湧進東京感到擔憂。

奧運官員昨天首度通報東京選手村有出賽選手確診COVID-19。

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）曾表示，希望等到奧運賽事開打、日本選手開始奪牌，日本民眾將更熱衷於奧運。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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