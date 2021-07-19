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棒球／日本教頭掛保證「奧運絕對會奪金」 駁斥外界選人質疑
東京奧運即將舉行，備受矚目的棒球項目，將在7月28日由多明尼加對上日本揭開序幕。然而日本棒球隊受到王牌菅野智之辭退，部分遞補人選如千賀滉大等人近況不佳影響，代表教練團的選才方面飽受外界質疑。最近總教練稻葉篤紀就出面信心喊話，表示目前的陣容，有足以拿下金牌的實力。
根據日本媒體「每日新聞」報導，過往從未在正式奧運棒球項目中拿下金牌日本代表隊，包括對各國的情搜等等，四年前就開始做足準備。稻葉指出，像是美國和墨西哥都準備了12名投手，後援能夠採取1人1局的車輪戰，因此想要突破並不容易，必須儘早得分才有勝算。
稻葉認為，外界有很多「為什麼某某球員沒有入選」的質疑，但他是基於長期觀察之下，確信這些球員足以擔下重任，才決定了代表人選。雖然有些人因傷遞補成其他選手，不過他仍然堅信，這是一群能夠打下金牌的成員。
奧運自從1992年開始把棒球列為正式項目以來，到2008年北京奧運為止共5屆，日本都沒有取得金牌過。總計成績是1銀2銅，兩次第4名作收。曾經率日本拿下世界12強棒球賽冠軍的稻葉篤紀，是否能終結奧運的金牌荒，受到相當關注。
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