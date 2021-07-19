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才剛撤反日標語南韓再掛新布條「屠殺老虎」 日網友怒：滾出奧運！

聯合新聞網 / 綜合報導
韓國才剛撤下抗日名將的標語，卻又在新布條上做出敏感的政治宣示，引發日本網友的不滿。圖擷取自WOW！Koera
韓國才剛撤下抗日名將的標語，卻又在新布條上做出敏感的政治宣示，引發日本網友的不滿。圖擷取自WOW！Koera

東京奧運即將開幕，日前韓國代表團在選手村懸掛抗日名將李舜臣的名言語句，引發了反日的政治聯想，遭到大會要求撤除。如今韓國代表雖然撤下了標語，還強調絕對沒有政治意圖，但又懸掛了新的老虎旗幟，再度引起質疑。

日本媒體「WOW！Koera」報導，韓國新掛上的布條，是一張「屠殺老虎」的畫像。部分韓國人相信，過去豐臣秀吉出兵朝鮮李氏王朝時，曾命大將加藤清正大規模狩獵老虎，結果造成韓國老虎因此滅絕。因此這張布條的畫作，就被認為是在引用此事。

除了老虎之外，在刻意設計成韓國形狀的老虎旁邊，另外也畫上有著主權爭議的「竹島」，因此被認為是韓國的一種政治宣示。這些敏感的設計，自然引起許多日本網友的撻伐。

許多日本網友紛紛表示「韓國不管在什麼時候，都把反日放在第一」、「畫竹島算違反奧運規章了，全部取消資格吧」、「這群人真難搞」、「以後韓國舉辦的活動都不要參加」、「已經違反被嚴重警告過了，第二次違反可以取消資格了吧」、「這幫傢伙到底為了什麼來日本的」、「乾脆把豐臣秀吉、加藤清正的銅像建在選手村窗外就看得到的地方吧」。

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