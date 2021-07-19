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網球／首位晉級溫網決賽義大利好手 肌肉拉傷退出奧運

中央社 / 米蘭18日綜合外電報導
貝雷帝尼（右）在剛結束的溫網中與約克維奇爭冠。 美聯社
貝雷帝尼（右）在剛結束的溫網中與約克維奇爭冠。 美聯社

貝雷帝尼是義大利首位晉級溫布頓網球錦標賽決賽的男單好手，原本他有機會在即將揭幕的東京奧運大顯身手，不過義大利奧委會今天證實，貝雷帝尼因肌肉拉傷退出東京奧運。

法新社報導，世界排名第8的貝雷帝尼（Matteo Berrettini）晉級本屆溫網男單決賽，他與球王約克維奇（Novak Djokovic）爭冠，力拚4盤惜敗。

義大利奧委會（CONI）表示，貝雷帝尼因肌肉拉傷的後遺症，被迫放棄東京奧運的參賽資格，這是他在溫網期間締造歷史性成就而留下的遺憾。

教練桑托帕德雷（Vincenzo Santopadre）告訴「體育報」（Gazzetta dello Sport）：「貝雷帝尼的肌肉拉傷是在溫網4強賽期間造成的。」

角逐東京奧運網球項目，義大利籌組的代表隊，原本由貝雷帝尼領軍，搭配佛吉尼尼（Fabio Fognini）、索內戈（Lorenzo Sonego）與穆薩提（Lorenzo Musetti）挑戰男子組賽事；另一方面，則由艾拉妮（Sara Errani）、鮑里妮（Jasmine Paolini）與喬琪（Camila Giorgi）征戰女子組賽程。

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