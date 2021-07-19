英國奧運田徑隊搭機與確診者有密切接觸 8人隔離
英國奧運協會今天證實，有6名英國田徑選手和2名工作人員經確認在前往日本參加東京奧運的航班上，與一名COVID-19確診者有密切接觸，因此8人必須進行防疫自主隔離。
英國奧運協會（British Olympic Association）發布聲明表示，這些英國田徑選手和團隊工作人員15日搭乘的班機上，有一名非英國代表團成員人士確診感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），這8人因為和確診者有密切接觸而須隔離。聲明並未透露6位選手姓名。
英國奧運協會還說，英國田徑代表團成員在機場檢疫結果全為陰性，抵達日本後也持續接受檢測，結果都是陰性。代表團是透過東奧主辦單位通報服務得知與確診者有密切接觸，相關成員目前在英國隊營區各自房間進行自主隔離。
英國奧運代表團團長英格蘭（Mark England）表示：「對運動員和工作人員而言，這是令人遺憾的消息。但我們絕對尊重當地防疫規定，也將在這段時期提供他們所有支援，期待他們能盡快恢復訓練。」
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