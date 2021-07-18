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東奧南非足球隊3人染疫 又增橄欖球隊教練確診

中央社 / 東京18日綜合外電報導
各國選手進駐選手村。 美聯社
各國選手進駐選手村。 美聯社

東京奧運今天首度傳出選手村內有選手確診，南非足球協會說，確診者是南非國家足球隊的2名隊員與1名影片分析師，晚間傳出又1名南非橄欖球隊教練確診。

日本放送協會（NHK）報導，日本東奧暨帕運組織委員會今天公布，提供給參加東奧的各國選手等人士入住的選手村，有2名海外選手在病毒篩檢陽性，是選手村內首度有選手確診。

選手村昨天有1名大會相關人士感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），則是選手村確診首例。

「朝日新聞」報導，南非奧委會表示，昨天染疫的相關人士，以及今天染疫的2名選手，都隸屬南非國家足球隊。

南非國家足球隊經理西邦（Mxolisi Sibam）透過南非足球協會發布聲明稿表示，確診球員為莫揚涅（Thabiso Monyane）和馬赫拉西（Kamohelo Mahlatsi）。昨天確診的人是影片分析師馬夏（Mario Masha）。

南非隊預定22日出戰地主日本隊。

組織委員會幹部表示，由於南非足球隊幾乎全隊都被判定為密切接觸者，必須在賽前獲得病毒篩檢陰性結果，才能出場。

南非的多災多難並沒有止於足球隊，今天晚間傳出南非隊第4人染疫。這次確診的是橄欖球隊教練鮑爾（Neil Powell）。

美聯社報導，鮑爾抵達日本時被篩檢陽性，目前正在鹿兒島市隔離。南非橄欖球隊目前正在鹿兒島市進行賽前訓練。

除了選手村首例，以及選手村內的選手首例，都被相繼打破外，國際奧林匹克委員會（IOC）今天也出現首位確診成員。

確診的是南韓籍的國際奧會成員柳承敏，他昨天入境東京成田機場時被篩檢陽性。柳承敏是2004年雅典奧運桌球男單金牌。

韓國MBC電視台報導，柳承敏表示，出國前曾經在13日和15日兩度篩檢，16日得到陰性結果。

東奧萬花筒 2020東京奧運

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