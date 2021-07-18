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足球／南非隊抵達東京3人染疫 包括2名球員

中央社 / 東京18日綜合外電報導
南非足球隊傳出球員染疫。 路透
南非足球隊傳出球員染疫。 路透

南非今天證實，已抵達日本東京準備參加本屆奧運的國家足球隊有3人確診感染COVID-19，包括球員莫揚涅（Thabiso Monyane）和馬赫拉西（Kamohelo Mahlatsi）。

路透社報導，南非足球隊第3名染疫者是影片分析師馬夏（Mario Masha），他在抵達東京時確診。南非隊預定22日出戰地主日本隊。

南非國家足球隊經理西邦（Mxolisi Sibam）透過南非足球協會（South African Football Association）發布聲明稿說：「我們在這裡的營區有3例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，包括2名球員和1名職員。」

西邦表示：「我們每天進行例行檢測，...馬夏和莫揚涅出現發燒情況，唾液檢測呈陽性反應，隨後接受鼻腔檢測...不幸確診感染COVID-19。馬赫拉西後來也經歷相同程序。」

西邦說，南非隊因此全員隔離，直到確定其他人未染疫再展開訓練，檢測結果預計今天稍晚將出爐。

他還表示：「發生這樣不幸的情況，造成我們昨晚無法進行首場加強訓練。」

東京奧運足球賽首輪和南非隊同組的隊伍，還包括墨西哥和法國。

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