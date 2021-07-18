捷克奧運代表團抵東京 一隊職員確診感染
捷克奧林匹克委員會今天發表聲明說，捷克奧運代表團搭機抵達東京後，一名隊職員的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒檢測呈現陽性。
捷克奧運代表團團長多克托（Martin Doktor）表示：「很不幸，儘管已採取一切措施，我們仍無法避免此情勢。」
多克托又說：「代表團其他成員檢測結果全都陰性，所有運動選手在奧運選手村一切OK。」
那名隊職員在機場的抗體篩檢呈陽性，隨後的PCR檢測證實染疫。
確診的男性隊職員無症狀，目前隔離中，同機被匡列為密切接觸者的其他代表團成員也進行隔離。
日本東京奧運暨帕運組織委員會今天稍早前公布，目前住在東京都中央區東奧選手村的一名大會相關人士感染COVID-19，是選手村首例，大會相關人士並非選手。東奧將於23日開幕，各國東奧代表團陸續抵達東京都。
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