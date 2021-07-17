跳水／同志養父給愛 柬埔寨孤兒成美國奧運選手

「如果沒有他的愛與支持，我現在就不會出現在這裡。」這是來自美國跳水選手溫德爾（Jordan Windle）對養父的感謝。溫德爾原本是柬埔寨的孤兒，在被美國同志爸爸領養後，如今他成為一名奧運跳水選手，在跳台上揮灑自己的天賦。

22歲的溫德爾出生在柬埔寨，幼時父母雙亡，溫德爾成為世界角落的孤兒。不過，在因緣際會下，他被美國一名同志男子傑利（Jerry Windle）領養，從此有了溫暖的家庭，讓溫德爾的人生變得更完整。

溫德爾7歲時參加跳水夏令營，後來加入跳水隊，從此展現他過人的跳水天分。原本體弱多病的溫德爾搖身一變成為一名運動健將，之後還獲得全國青少年跳水冠軍，開啟他的獲獎之路，並加入美國培訓隊。

溫德爾在取得奧運資格時，特別感謝養父傑利，他說：「如果沒有他的愛與支持，我現在就不會出現在這裡。」他也希望這次能在運動員最高殿堂上展現跳水的藝術美感，爭取最高榮耀。

溫德爾和傑利也共同出版《不再是孤兒：男孩的真實故事》一書，闡述兩人的故事。而這讓傑利向外界證明，同性戀者也能養出身心健康孩子。