快訊

午後桃園以南強對流 「烟花」颱風最快今晚形成

安慰劑組延伸試驗補打疫苗獲通過 高端緊急個別解盲

男籃／洛夫稱狀況未達頂尖退出 美國隊狀況頻傳

中央社 / 克里夫蘭16日綜合外電報導
NBA克里夫蘭騎士隊前鋒「愛神」洛夫。 法新社
NBA克里夫蘭騎士隊前鋒「愛神」洛夫。 法新社

美國職籃NBA克里夫蘭騎士隊的前鋒「愛神」洛夫（Kevin Love）將缺席東京奧運。經紀人向美國運動頻道ESPN證實，洛夫將退出美國男籃代表隊。

經紀人並提供洛夫的聲明如下：「我非常失望無法隨同美國隊前往東京，但是要比奧運等級的比賽，表現必須處在絕對頂尖，而現在的我還沒達到。」

右小腿受傷的洛夫2020-21賽季只打了25場比賽，還在復原中。

洛夫是2012年倫敦奧運美國奪金陣容的成員之一。

為了替參加生涯第2場夏季奧運做準備，32歲的洛夫在拉斯維加斯（Las Vegas）待了10天。13日與阿根廷隊打熱身賽時，洛夫上場12分鐘，拿下1分、4籃板與3助攻，終場球隊以108比80獲勝。

美國隊昨天才因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）健康安全協議，損失了效力華盛頓巫師的畢爾（BradleyBeal）。底特律活塞前鋒葛蘭特（Jerami Grant）也被列入安全協議中。

由於太陽隊球星布克（Devin Booker）、密道頓（Khris Middleton）與公鹿隊的哈勒戴（Jrue Holiday）還在比NBA總冠軍賽，美國隊現在只有6名球員可用。

ESPN今天報導，聖安東尼奧馬刺的強生（KeldonJohnson）和丹佛金塊的麥吉（JaVale McGee）將替補畢爾和洛夫出戰東奧。

東奧萬花筒 東奧焦點選手 2020東京奧運

延伸閱讀

籃球／澳洲女籃選手坎貝奇對泡泡恐慌 宣布退出東奧

國際奧會主席訪原爆地廣島 民眾抗議要停辦東奧

東奧開幕在即 參賽選手大戶美國壓過地主日本

國際奧會主席警告 東奧頒獎台上禁止政治示威

相關新聞

東奧網球最大咖 小約拚金滿貫

在費德勒因膝傷退出今年東京奧運後，剛拿下溫網也是個人今年第三座大滿貫冠軍的世界球王約克維奇，則是在昨天宣布已備好前往東京...

東奧開幕在即 參賽選手大戶美國壓過地主日本

受新冠肺炎疫情肆虐而延期一年的東京奧運，終於要在7月23日的開幕了，今年共有來自206個國家的好手不畏疫情參賽，今年中華隊也派出66位選手征戰東京，有機會挑戰歷屆奧運以來最多獎牌紀錄。而究竟哪些國家是

奈及利亞代表隊抵日後1人確診住院 東奧外國人首例

奈及利亞東京奧運代表隊昨天在東京成田機場驗出1人確診，雖僅有輕症但因年逾6旬且患有基礎疾病，送往東京的醫療機構住院治療，...

籃球／澳洲女籃選手坎貝奇對泡泡恐慌 宣布退出東奧

澳洲女籃國家隊選手坎貝奇（Liz Cambage）今天宣布退出東京奧運，她表示一想到在奧運泡泡裡的「恐怖」隔離，就必須與...

國際奧會主席訪原爆地廣島 民眾抗議要停辦東奧

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫今天訪問日本原爆地廣島，要傳達舉辦奧運的和平訴求；不過場外有民眾抗議，要巴赫離開、不...

國際奧會主席警告 東奧頒獎台上禁止政治示威

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今天表示，選手在東京奧運頒獎台上，不應該進行「政治示威」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。