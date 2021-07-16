籃球／澳洲女籃選手坎貝奇對泡泡恐慌 宣布退出東奧

澳洲女籃國家隊選手坎貝奇（Liz Cambage）今天宣布退出東京奧運，她表示一想到在奧運泡泡裡的「恐怖」隔離，就必須與自己的心理問題掙扎。

坎貝奇是澳洲女籃國家隊的主將，但她表示在「恐慌發作，沒辦法睡覺也沒辦法吃飯」的情況下，她無法帶著信心在國際舞台競技。

曾4次入選美國女子職籃（WNBA）全明星賽的坎貝奇說：「我十分擔心去參加這種被泡泡隔離的奧運，沒有家人，沒有朋友，沒有球迷，沒有代表團之外的支援系統。說實話，這讓我害怕。」

她說：「宣布退出奧運令我心碎，但我認為，這對澳洲隊和我自己而言，都是最好的決定。」

29歲的坎貝奇曾助澳洲女籃國家隊在2012年倫敦奧運奪下銅牌。

她是第2位因為心理健康因素而宣布退出東奧的澳洲籃球國手，平日效力達拉斯獨行俠的布魯克霍夫（Ryan Broekhoff）早在6月即宣布退賽。