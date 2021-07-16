東奧開幕在即 參賽選手大戶美國壓過地主日本

受新冠肺炎疫情肆虐而延期一年的東京奧運，終於要在7月23日的開幕了，今年共有來自206個國家的好手不畏疫情參賽，今年中華隊也派出66位選手征戰東京，有機會挑戰歷屆奧運以來最多獎牌紀錄。而究竟哪些國家是奧運參賽選手的「大戶」，最少選手參戰的國家又是哪些呢？

613 strong. 🇺🇸



The official 2020 U.S. Olympic Team is here. #TokyoOlympics — Team USA (@TeamUSA) July 13, 2021

參賽選手人數最多的國家依序為美國（613）、日本（582）、澳大利亞（472）、德國 （438）、中國（416）、義大利（384）、英國（376）、加拿大（371）、俄羅斯（335）以及荷蘭（276）。(資料截至7月16日止）

本屆奧運會雖沒有「1人代表團」，但僅派出兩位選手的國家數量不少，有汶萊、多米尼克、安道爾、百慕達、中非共和國、賴索托、馬紹爾群島、茅利塔尼亞、諾魯、索羅門群島、索馬利亞、南蘇丹以及吐瓦魯。