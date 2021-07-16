國際奧會主席警告 東奧頒獎台上禁止政治示威

國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）今天表示，選手在東京奧運頒獎台上，不應該進行「政治示威」，或表達個人意見。

IOC這個月放寬了國際奧會奧林匹克憲章第50條（Rule 50）規定，先前禁止運動員進行任何形式的抗議，但現在准許運動員在賽場上做一些動作，前提是不打擾，且要尊重其他場上運動員。

然而，如果運動員在7月23日至8月8日比賽期間，在頒獎台上有任何示威行動，仍可能受到懲戒。

巴赫告訴「金融時報」（Financial Times）：「頒獎台和頒獎儀式不是用來......進行政治或其他示威的地方。」

他說：「這是向運動員，以及得獎選手的運動成就致敬的地方，不是用來表達他們個人（意見）。」

巴赫說：「我們的任務是把全世界匯聚在一起，彼此和平競爭。如果比賽（變得）分裂，就沒辦法做到這點。」

運動員在奧運示威並不常見。1968年墨西哥城奧運，非裔美國短跑好手史密斯（Tommie Smith）和卡洛斯（John Carlos）在頒獎儀式上進行政治示威。他們低下頭、高舉戴著黑手套的拳頭，抗議種族不平等，結果遭禁止出賽。

2016年里約奧運，衣索比亞馬拉松選手利勒沙（Feyisa Lilesa）在衝過終點線時高舉雙手，兩手的手腕交叉，聲援他所屬的奧羅莫族（Oromo），對抗政府重新劃分農地。

英國的女足教練里瑟（Hege Riise）15日表示，她的隊員在東奧比賽前將單膝跪地，喚起民眾對種族及各種形式歧視的意識。