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聞起來像廁所！東京灣長泳、鐵人比賽水質遭質疑

聯合新聞網 / 綜合報導
東京灣水質受到質疑？ 路透
東京灣水質受到質疑？ 路透

距離東京奧運開幕僅剩下一周，但根據美國媒體報導，當地由於天氣炎熱，作為競賽水域的東京灣近日卻飄出如同廁所的臭味，不禁讓外界對水質堪憂，對此東京大學環境學系副教授鯉渕幸生也直言，日本政府為了改善水質問題所做的措施仍不足夠，並報導這裡的水「聞起來像廁所」！

近期台場海濱公園附近的住戶抱怨又開始聞到東京灣水域飄散的惡臭氣味，甚至有民眾指控，搬到附近6年來，形同廁所的刺鼻氣味始終揮之不去。

其實過去關東沿海就曾散發詭異臭味，還一度被傳出是大地震前兆，專家則提出天氣炎熱可能導致海中微生物分解進而產生異味。2017年東京灣被驗出水中大腸桿菌超標近21倍，而這裡正是作為鐵人三項和公開水域游泳等項目的競賽場地，逼得東奧籌委會與政府方著手改善水質。然而夏季水溫偏高，再加上當地排放過多汙染物，一直到2019年8月的檢測結果，該水域的大腸桿菌含量仍為世界鐵人三項總會規定上限值的兩倍之多。

鯉渕幸生認為，政府在改善水質方面的措施仍不足夠，「大腸桿菌的流入無法獲得有效控制。」不過，資深鐵人三項運動員白戶太朗則說：「東京灣不乾淨但也沒那麼糟糕，老實說，其餘比賽場地也沒有真正乾淨的。」　

東奧萬花筒 2020東京奧運

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