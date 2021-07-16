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網球／澳洲好手德米納爾確診退出東奧 從小的夢想破滅

中央社 / 雪梨16日綜合外電報導
世界排名第17名的澳洲年輕好手德米納爾因確診新冠肺炎退出奧運代表隊。 路透社
世界排名第17名的澳洲年輕好手德米納爾因確診新冠肺炎退出奧運代表隊。 路透社

澳洲奧運代表團官員說，澳洲網球選手德米納爾（Alex de Minaur）確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），他將不會參加東京奧運。

澳洲媒體報導，澳洲男網排名第一的德米納爾，目前住在西班牙，他是在前幾天驗出陽性反應。

澳洲奧運代表團團長切斯特曼（Ian Chesterman）在東京告訴媒體：「德米瑙爾無法參賽，我們感到非常失望，他說他的心情也很低落，因為他從小的夢想就是代表澳洲參加奧運。」

22歲的德米納爾本來將參加奧運男子單打與雙打，東奧組織委員會仍待確認他的雙打搭檔皮爾斯（John Peers）是否仍可參賽。

切斯特曼說，儘管澳洲隊對德米瑙爾無法參賽感到失望，德米納爾驗出確診退賽代表東京為保護選手而推出的COVID防疫泡泡系統有效運作。

他又說，所有其他奧運選手的檢驗結果都是陰性，德米納爾結束溫布頓錦標賽離開時，採檢結果也呈陰性，他自那以後就沒有跟其他網球選手有肢體接觸。

世界排名第17的德米納爾無法參賽，澳洲奧運網球隊現在剩下5名男網與5名女網選手，其中包括世界球后芭蒂（Ashleigh Barty），以及第5度參加奧運的前美國公開賽冠軍得主史托瑟（Samantha Stosur）。

東奧焦點選手 2020東京奧運

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