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「禁人與人連結」 東奧選手村厚紙板床有特殊設計
東京奧運在疫情嚴峻下舉行，東奧籌委會祭出各項防疫規範禁止選手間不必要的接觸，本次選手住房的床架更是以厚紙板製成，籌委會表示，此床架無法承載兩人的重量，表明禁止「人與人之間的連結」。
為了提倡環保，東京奧運首創「厚紙板床架」，選手村每個床板長210公分、寬90公分，高40公分、預估最大承受重量為180公斤。這種床板在奧運結束後，將可作為紙類回收再利用。
不過，除了環保以外，厚紙板床架也具有防止與人連結的防疫意義，籌委會日前就發出聲明：「選手村的房間是希望讓選手回去後好好休息用的，在這個緊急的情況下，每個房間裡都是禁止性行為的，而且厚紙板也無法承受2個人擠在一張床上。」
從1988年漢城奧運開始，國際奧委會便有發送保險套給選手的傳統，今年奧運舉辦期間疫情嚴峻，奧委會卻仍決定發放16萬個保險套，被許多日本民眾批評是在「鼓勵與人連結」，與防疫觀念背道而馳。
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