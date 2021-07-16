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球王喬科維奇將出戰東奧 有望締造年度金滿貫
網壇世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）今天宣布將參加東京奧運，使其有機會成為第一位締造年度金滿貫（Golden GrandSlam）的男子選手。
法新社報導，喬科維奇的推文寫道：「我訂了飛往東京的班機，將光榮加入塞爾維亞隊競逐奧運。」
34歲的喬科維奇今年接連在澳網、法網與溫網封王，若他又接著拿下奧運金牌和美網冠軍，將成為第一位達成年度金滿貫成就的男性。
喬科維奇11日剛拿下溫網第6冠及第20座大滿貫金盃。賽後他曾坦言對於參與東奧的熱度降低，說自己參賽的機率「一半一半」。
德國退役女將葛拉芙（Steffi Graf）是目前網壇唯一的年度金滿貫得主。
包括西班牙猛將納達爾（Rafael Nadal）、瑞士天王費德瑞（Roger Federer）、奧地利好手提姆（Dominic Thiem）、美國女將小威廉絲（SerenaWilliams）、白俄羅斯好手艾薩蘭卡（VictoriaAzarenka）、德國球星柯貝（Angelique Kerber）都已退出東奧。
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